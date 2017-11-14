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BFGoodrich sponsorluğundaki Rally Halikarnassos 16 Kasım’da Bodrum’da başlıyor

BFGoodrich sponsorluğundaki Rally Halikarnassos 16 Kasım’da Bodrum’da başlıyor

Tarih 14 Kasım 2017, 18:24

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin tarafından üretilen BFGoodrich, Transanatolia Rally Raid’in son yarışı Rally Halikarnassos’a sponsor oldu.

16 Kasım Perşembe günü start alarak doğa ile iç içe, tarihsel mekanlar arasında devam edecek olan Rally Halikarnassos macerası BFGoodrich, sponsorluğunda gerçekleşecek. Zorlu yollarda ve hava koşullarında, gerçek macera tutkunlarına maksimum performans sağlamak için tasarlanan BFGoodrich, Rally Halikarnassos’ta Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, ve Gökova’nın büyüleyen coğrafyasında pilotların yanında yer alacak.

Rally Halikarnassos’a rallilerden farklı olarak arazi şartlarında yarışabilecek motosiklet, arazi araçları, ATV ve buggy gibi araçlar birlikte katılabiliyor. Rally Halikarnassos’ta toplamda 500 kilometre yol kat edecek pilotlar Bodrum merkezden başladıkları yolculuklarını 3 gün sonra gene Bodrum merkezde sonlandıracak. Pilotlar; profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış etaplarda rally ya da raid kategorisinde mücadele edecekler.

Organizasyon boyunca kurulacak kamp alanında, BF Goodrich; özel olarak hazırladığı BFGoodrich Sporcu Alanı’nda yarışmacılara ücretsiz olarak lastik sökme-takma hizmeti ve sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet verecek.

 

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