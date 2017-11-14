SAF-HOLLAND, Türkiye genelindeki servis ağını güçlendiriyor

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14 Kasım 2017, 18:17

Türkiye’de yatırımlarını artırarak 2017 yılında Düzce’de üretim tesisini kuran SAF-HOLLAND, yetkili servis ağını da hızla güçlendiriyor.

Türkiye’de 2012 yılından bu yana satış sonrası yetkili servisleri ile yedek parça temini ve bakım-onarım hizmeti sunan SAF-HOLLAND, müşterilerine daha da yakın olabilmek üzere servis ağını genişletiyor. SAF-HOLLAND, son olarak Denizli ve Osmaniye’de hizmete sunduğu yeni servisleri ile Türkiye genelinde toplam 25 noktada orijinal yedek parça ve servis hizmeti vermeye devam edecek.SAF dingillerini 6 yıl garanti kapsamında müşterilerine sunduklarının altını çizen SAF-HOLLAND Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Öztekin Koyun servis ağı ile ilgili yaptığı açıklamada; “SAF-HOLLAND olarak Türkiye genelindeki 25 yetkili bayimiz ile satış sonrası hizmet sunuyoruz. Her serviste yapılan işlerin kalitesine ve atölye donanımlarının standardına önem veriyoruz. SAF-HOLLAND orijinal parçalarının ideal stoklanması ve servis çalışanlarının sürekli eğitimi de bizler için çok önemli kriterler. SAF dingilleri 6 yıl garanti ile sunuyoruz ve müşterilerimize her zaman orijinal yedek parçaların kullanımı ile ürünlerimizin kullanım ömrünü uzatmalarını tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin 7/24 ulaşabilecekleri servis noktalarımızı güçlendiriyoruz. 2017 sonuna kadar altı yeni servisimizi de hizmete sunacağız” diye belirtti.Türkiye ticari araç pazarının SAF-HOLLAND için önemine değinen Koyun; “2017 Mart ayında müşterilerimize hem daha yakın olabilmek hem de maliyet anlamında avantaj sunabilmek üzere Düzce’de üretim tesisimizi kurduk. Üretimimizin hızla artması ile satış sonrası hizmetlerimizi de güçlendiriyoruz. Müşterilerimiz için uygun maliyetli orijinal yedek parça temini yapıyoruz. Sunduğumuz geniş servis ağıyla hem hızlı bir şekilde yedek parçaları temin etmelerini sağlıyor, hem de gerekli bakım-onarım işlemlerini hızlandırarak araçlarının yollarına ilk günkü performanslarıyla devam etmelerini sağlıyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde altı yeni servisimizi de hizmete sunarak toplam 37 yetkili servis noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.Treyler aks ve süspansiyon sistemlerinden beşinci tekerlere, treyler ayaklarından king pinlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan SAF-HOLLAND, Türkiye’de yedek parça temininde de güçlü bir alt yapıya sahip bulunuyor. SAF-HOLLAND yedek parça ana bayileri olan Trans 34, DAF-Tırsan, Artıfe sayesinde yetkili servislerin yanı sıra yedek parça temini sağladıklarını belirten Öztekin Koyun, “2018 yılında yedek parça dağıtım ağımızı daha da yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” diyerek açıkladı.