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Continental uyarıyor kış şartlarına hazırlıklı olun
13 Kasım 2017, 14:19
Sürüş ve sürücü güvenliğini tüm çalışmalarında ilk sıraya koyan Continental, sürücüleri sert kış şartlarına hazırlıklı olmaya çağırıyor.
Mevsimine uygun lastik kullanımını vurgulayan Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay, sürüş güvenliğini artıracak öneriler paylaşıyor.
Continental Türkiye, yaklaşan kış şartlarında tüm sürücüleri hazırlıklı olmaya davet ediyor. Mevsimine uygun lastik seçiminin önemini her fırsatta vurgulayan Continental Türkiye, tüm dünyada trafik kazalarının nedenleri arasında olumsuz hava şartlarına bağlı kazaların üst sıralarda yer aldığını belirtiyor. Continental, havaların +7 derece ve altına düşmesiyle birlikte kış lastiğine geçiş yapmanın önemini vurguluyor.
Kışın yaz lastiği kullanmak kazaya davetiye çıkarıyor
Yaz lastiklerinin yerle temas eden yüzeyi +7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında sertleşir. Bu yüzden yaz lastikleri, hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu ıslak ve soğuk kış koşullarında yeterli yol tutuşu sağlayamaz. Öte yandan kış lastikleri, üretimlerinde kullanılan özel hamur karışımları sayesinde düşük sıcaklıklarda bile maksimum performans gösterir. Bu yüzden mevsimine uygun lastik seçimi sürüş güvenliği ve araç performansı açısından büyük önem taşır.
Yanlış lastik kullanımının kazaya davet çıkarabildiği gibi ekonomik olarak da sürücüyü zor duruma soktuğunu belirten Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay;
“Doğru lastik seçimi yapmadığımız zaman sadece kendi güvenliğimizi değil yoldaki diğer sürücülerin veya yayaların güvenliğini de tehlikeye attığımızı unutmamamız gerekiyor. Yanlış lastik seçiminin güvenlik dışında bir de ekonomik boyutu bulunuyor. Örneğin otomobilimizi 100 bin km kullandığımızı varsayarsak 2 takım yaz lastiği ile bu 100 bin km mesafeyi almak yerine, 1 takım yaz lastiği 1 takım da kış lastiği ile hem yaz şartlarında maksimum performans elde etmiş hem de kış şartlarında üst düzey güvenlik sağlayarak lastiklerimizi kullanmış oluruz. Kışın yaz lastiği kullanmak lastiklerin daha çabuk yıpranmasına neden olurken aynı şekilde yazın kış lastiği kullanmaya devam etmek lastikte hasar oluşmasına yol açacaktır. ” diye konuştu.
Fren mesafesi hayat kurtarabilir
Özel geliştirilmiş bileşiklerle üretilen kış lastikleri, sıcaklıklar düştüğünde dahi sertleşmeyerek, yol üzerinde tutuşu artırıyor. Öte yandan kışın yaz lastiği kullanmak, fren mesafesini uzatıyor ve yol tutuşunu düşürüyor. Kış lastiği seçimi yaparken aracın orijinal lastik ebadına uymak gerekiyor. Eğer araç için ebat değişikliği yapılacaksa, mutlaka araç üreticisinin önerdiği ebatlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca lastik seçerken sadece lastiğin fiyatına bakmak yerine, her zaman uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Fiyat olarak kısa vadede uygun görünen bir lastik uzun vadede güvenlik, performans, uzun ömür ve yakıt tasarrufu gibi farklı segmentlerdeki kriterler dikkate alındığında olumsuz sonuçlar çıkartabiliyor.
İşte lastik seçimi hakkında sık sık karşılaşılan sorular ve cevapları:
Yaz lastiklerim yepyeni, kış lastiği takmasam olur mu?
Yaz lastiklerinin yere temas eden yüzeyi +7 dereceden itibaren sertleşir. Bu nedenle ıslak ve soğuk yolda yeterli kavrama sağlamaz. Kış lastikleri ise yapılarındaki özel kış karışımı sayesinde düşük ısılarda daha yüksek randıman verir.
Aracım yaz lastikleriyle de karda gidebiliyor. Yine de kış lastiğine gerek var mı?
Kaygan bir zemin üzerinde istediğinizde durabilmek, hareket edebilmekten çok daha önemlidir. Karla kaplı bir zeminde 50km/h süratte standart lastik ile fren mesafesi 43m iken kış lastiği ile bu mesafe 35m’ye düşmektedir. Aradaki 8 metrelik bu fark ile ciddi boyuttaki kazaların önüne geçilebilir. Kış lastiklerinin blok desenlerinin üzerinde bulunan derin yivler lastiğin adeta yere yapışmasını sağlayarak ekstra bir tutunma sağlamaktadır.
Önden çeker aracımın ön lastiklerine kış lastiği taksam yeterli olmaz mı?
Kış sezonunda her zaman 4 lastiğiniz de kış lastiği olmalıdır. Kışın yaz lastikleri ile fren mesafesi uzar, virajda ise yerle teması çok iyi olmayan bir araç daha fazla dışarıya doğru savrulur, araçlarda önden veya arkadan kaymalar artar. Bu nedenle 4 lastiğin de kış lastiği olması sürücü ve sürüş güvenliği açısından büyük önem taşır.
Bulunduğum şehirde kar çok yağmıyor. Kış lastiğine geçmeli miyim?
Kış lastikleri bölgesine göre soğukların başladığı ekim ile nisan ayları arasında kullanılabilir. Kış lastiği adı gibi kışın kullanılan lastiktir, yani sadece kar lastiği değildir. Bu yüzden araca takılması için karın yağmasını beklememek gerekir. Kış lastiklerinin üstün tutunma ve kavrama özellikleri, sadece karda veya buzda değil, ısının +7 derece veya altına düştüğü tüm hava ve yol şartlarında gereklidir. Kış lastiğinin kışın daha iyi performans göstermesinin en önemli nedeni kış şartlarında yumuşak kalabilen hamurudur.
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