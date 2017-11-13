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Arvato SCM, Türkiye’de dördüncü lojistik merkezini açtı

Arvato SCM, Türkiye’de dördüncü lojistik merkezini açtı

Tarih 13 Kasım 2017, 14:03

Modern ve teknolojik altyapısıyla farklı endüstrilerden küresel markalara “sipariş fabrikası” hizmeti veren Arvato SCM, dördüncü tesisini de açarak toplam 47.000 metrekarelik bir depolama alanına kavuştu.

Arvato SCM Çözümleri, Türkiye’deki lojistik ağına yeni bir merkez daha ekledi. Tuzla’da kurulan yeni lojistik merkezi 9.000 metrekareden fazla depolama alanı sunuyor. İlk siparişlerini alan tesis, kasım ayı ortasına kadar tam kapasite faaliyete geçecek.  


Birçok global ve yerel markanın lojistik hizmetlerinin sağlanmasında Arvato’nun profesyonel alt yapısına güvendiğini belirten Arvato SCM Genel Müdürü Umur Özkal, “Son yıllarda bu alana büyük yatırımlar yaparak açtığımız tesislerimizle lojistik ağımızı hızla genişlettik. Yeni açtığımız dördüncü tesisimizle birlikte %25’lik büyüme daha sağlamayı planlıyoruz. Tesisimiz hem detay ürün toplama rafları hem de palet raflarıyla, hemen hemen tüm sektörlerden operasyonları yürütebilecek bir model üzerine kuruldu.  Arvato Bertelsmann’ın tüm tesislerinde olduğu gibi yeni tesisimizde de iş güvenliği ve işçi sağlığı, mal ve veri güvenliği açısından sektöre örnek teşkil edecek bir altyapı oluşturduk” diyor.  

Lojistik merkezlerinde toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimseyen Arvato SCM, son açılan tesisiyle birlikte toplam 47.000 metrekareye yakın depolama alanı sunan dört lojistik merkezi ve modern ve teknolojik altyapısıyla farklı endüstrilerden global markalara “sipariş fabrikası” hizmeti veriyor.

 

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