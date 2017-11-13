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Mercedes-Benz Türk, İstanbul Maratonu‘nda rekor katılım ile rekor bağış topladı

13 Kasım 2017, 13:56

Mercedes-Benz Türk, İstanbul Maratonu’nda 151.190 TL bağış ile en yüksek bağış toplayan şirket oldu.Mercedes-Benz Türk, İstanbul Maratonu’nda 151.190 TL bağış ile en yüksek bağış toplayan şirket oldu.

1967 yılında kurulan ve bugün 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretim ve istihdam alanlarında Türkiye ekonomisine katkı sunarken iyi bir kurumsal vatandaş olmak amacıyla yürüttüğü projelerine 50.yılında da devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, Darüşşafaka Camiyeti’ne bağış toplamak amacıyla 12 Kasım Pazar günü gerçekleşen İstanbul Maratonu koşusuna koşu kulübü MBT Runners ile katılarak 50.yıl koşusu gerçekleştirdi.



2014 yılından beri maratona katılan Mercedes-Bez Türk, 50.yılında 250 çalışanı ile İstanbul Maratonu’na katılarak kendi rekorunu kırdı. Maratonda en yüksek koşucu sayısına ve 2.698 bağışçısıyla da en yüksek bağışçı sayısına sahip olan şirket “Mercedes-Benz Türk” oldu. 50.yılında iyilik peşinde koşan Mercedes-Benz Türk, hem Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve kendi kurumsal bağışı hem de çalışanların topladığı bireysel bağışlar ile Darüşşafaka’nın “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” projesini destekledi ve Adım Adım patformunda 151.190 TL bağış ile en yüksek bağışı toplayan kurumların başında yer aldı.



Mercedes-Benz Türk MBT Runners Takım Kaptanları Serdar Yaprak ve Mehmet Bakır; “Maratona ilk katıldığımız sene 25 kişiyle kişiyle koştuk ve her geçen sene Mercedes-Benz Türk olarak daha kalabalık bir şekilde maratonda yerimizi aldık. Şirketimizin Türkiye’deki 50.yılını kutladığı bu anlamlı senede ise en yüksek koşucu sayımızla maratona katılarak kendi rekorumuzu kırdık. Şirket olarak hep birlikte Darüşşafaka Cemiyeti’nin ‘Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız’ projesi için el ele verdik. Topladığımız bağışlarla Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz maratona sadece en yüksek koşucu grubu olarak katılmak değil, aynı zamanda en yüksek bağışı toplayan şirket olmak ve bağışçı sayısını artırarak ülkemizdeki gönüllülük farkındalığını artırmaktı. Bunu başardık ve son derece gururluyuz” şeklinde konuştular.



Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda koşu parkuru açıldı

Mercedes-Benz Türk, 12 Kasım tarihinde düzenlenen İstanbul Maratonu’na hazırlık için koşucularına antrenmanlar organize etti. Son antrenmanını Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştiren şirket, spora verdiği önemi Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda açtığı koşu parkuruyla bir kez daha gösterdi. Şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki koşu parkurunda gerçekleştirdiği son antrenmandan sonra geleneksel makarna partisi de organize ederek koşucularını maratona hazırladı.



