Castrol ve Volvo, iş birliklerini büyüttü

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13 Kasım 2017, 12:36

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol ve İsveçli premium otomobil üreticisi Volvo, 2003 yılında global yağ tedariği ile başlattıkları iş birliğini, iki markanın ortak kararı ile Türkiye de dahil olmak üzere yenileme kararı aldığını açıkladı.

Yenilikçi ürünleri ve üstün teknolojisiyle dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol ile dünyanın lider araç üreticilerinden Volvo, 2003 yılında başlayan global ve yerel yağ tedariği ile birlikte ürün geliştirme süreçlerini kapsayan iş birliklerini yenileme kararı aldı.İki marka, global yağ tedariği, ortak ürün geliştirilmesi ve ilk dolumu kapsayan anlaşmalarını, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl daha uzattı. Anlaşma Volvo’nun ürettiği otomobillerin ilk dolum motor yağının Castrol olmasının yanı sıra Volvo tarafından onaylanan ve tavsiye edilen Castrol ürünlerinin, dünyanın önde gelen pazarlarında satış sonrası için temin edilebilmesini kapsıyor. Anlaşma ile iki markanın birlikte yaptığı ürün geliştirme (co-engineering) çalışmaları da devam edecek ve Volvo araçlarının ilk dolum motor yağını, iki marka birlikte geliştirerek, üretmeyi sürdürecek. Volvo’nun, motor verimliliği ve dayanıklılığı açısından sahada kapsamlı testlerden geçirdiği Castrol EDGE Titanium FST™ 0W-20 yağının gösterdiği performans ve verimlilik sonuçları, bu iş birliğinin devam ettirilmesinde büyük rol oynadı.Ortaklıklarını bir adım daha ileri taşıyan iki şirketin nihai hedefi ise gelecekte Volvo araçların yakıt verimliliğini ve motor performansını çok daha üst seviyeye taşımak olacak. Castrol bilim insanları ve Volvo mühendisleri, Volvo’nun yüksek teknolojiye sahip benzinli, dizel ve hibrit motorlarında optimum yakıt tüketimi ve performans sağlamak amacıyla özel motor yağı geliştirmeye devam edecekler. Anlaşma, Türkiye dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm Volvo bayilerini kapsayacak.“Castrol olarak, ülkemizde ve dünyada araç üreticileri ile önemli işbirlikleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, otomotiv ve motosiklet markalarıyla birlikte ürün geliştiriyor, performans ve verimlilik açısından başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dünyanın önde gelen premium araç üreticilerinden Volvo ile uzun yıllara dayanan iş birliğini oldukça değerli görüyoruz. Castrol Türkiye olarak, otomotiv sektörüne birçok alanda öncülük etme hedefi ile yoluna devam eden Volvo’nun ürettiği otomobillerde hem ilk dolumda hem de servislerde Castrol madeni yağları kullanılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi de kapsayan bu iş birliği, sadece yağ tedariği değil, ortak mühendislik çalışmalarının da devamını sağlayacak”“Volvo Cars Türkiye ve Castrol’ün 2003 yılında başlayan ve giderek yükselen bir ivmeyle devam eden iş birliği global ve yerel olmak üzere imzalanan bu anlaşma ile yeni bir boyuta geçti. Castrol’ün otomobillerimize özel ürettiği, özellikle yakıt tasarrufu sağlayabilen madeni yağları ile markamızı desteklemesi çok önemli. Castrol kullandığımızda motor ömründe de çok iyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Amacımız tüketicilerimize en doğru ve en kaliteli ürünü en rekabetçi fiyatla sunmak ve ürün garantsini vermek. Castrol bize bütün bunları sağlamak suretiyle beklentilerimizi ziyadesiyle karşılıyor. Birlikte ürün geliştiren iki marka olmanın gururu ile bu iş birliğinin güzel sonuçlarını görmeye devam edeceğimize inanıyorum”Castrol ayrıca, 2007 yılından beri Volvo Polestar yarış takımının sponsorluğunu sürdürüyor. Uzun yıllar İskandinav Pist Şampiyonaları’nda hakimiyet kuran Volvo, yüksek performanslı otomobillerde Castrol EDGE’in üstün gücünden ve performansından faydalanmaya devam ediyor.