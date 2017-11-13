Fiat Doblo’ya 40 bin TL'ye 0 faiz

Anasayfa » Hafif Ticari

13 Kasım 2017, 12:19

Fiat Professional, kış kampanyasıyla ticari araç sahibi olmak isteyenlere Kasım ayı boyunca Fiat Doblo Combi modellerinde, 40 bin TL'ye kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkânı sağlıyor.

Fiat Professional, kasım ayı boyunca ticaret erbaplarına birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Kampanyada Fiat Doblo Combi modellerinde, 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte 40 bin TL'ye kadar 20 ay vadeyle 0 faizli kredi avantajı sunulurken, Fiat Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Fiorino Combi ya da Pratico modellerinden birisini tercih etmek isteyenler, 30 bin TL'ye kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.Öte yandan daha büyük bir ticari araca ihtiyaç duyanlar için Fiat Ducato ve Fullback modellerinde de avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet ile Fullback modellerine, 60 bin TL'ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca Fiat Professional'ın tüm ticari araç yelpazesinde Kasım ayı boyunca 3 bin TL nakit indirimi desteği de sağlanıyor.