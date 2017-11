Yeni PEUGEOT 308, teknolojinin yeni boyutu

Anasayfa » Otomobil

13 Kasım 2017, 11:55

Peugeot, satışa sunulduğu günden bu yana 760 bin adet satan Peugeot 308'in yeni neslini lanse ederken en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açıyor.



Akıllı, zarif tasarım







Sürüş keyfini arttıran kalite algısı yüksek yaşam alanı



Sürücü destek sistemleri ve bağlanabilirlik



Aktif Şerit Takip Sistemi

Yeni Peugeot 308 hem hatchback, hem de station wagon gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde orantılarıyla dikkat çekerken, her biri etkileyici bir dış tasarımı bünyesinde barındıran Access, Active, Allure ve GT Line olmak üzere ilk etapta dört farklı donanım seviyesi ile sunuluyor.Zarif hatlarıyla dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor kaputu ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgarayla bütünleşiyor ve ızgaranın tasarımı tamamlıyor. LED aydınlatma birimleri özgün bir ışık imzası ortaya koyuyor. Köşeli ve sert hatlarıyla dinamik bir görünüm sergileyen ön tamponun altını kaplayan üç parça devasa hava girişi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temiz havanın motora ulaşmasını sağlayan üç parça devasa hava girişi ızgaralarıyla aerodinamik açıdan da önemli bir sorumluluk üstleniyor. Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz LED’leriyle sis farlarına ev sahipliği yapıyor. Aslanpençesi tasarımına sahip olan arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni Peugeot 308 kısa ön ve arka çıkıntılarıyla kusursuz bir manevra kabiliyeti ve günlük kullanım kolaylığı vaat ediyor.Yeni Peugeot 308, satış başlangıcından itibaren Aluminium Gri’nin yerini alan yeni Bej Gri renk de dahil olmak üzere10 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.Yeni Peugeot 308’in iç mekanı geliştirilirken öncüsünün güçlü yönleri korunurken kullanılan malzemeler ve zekice uygulanan tasarımla konfor, ergonomi ve kalite algısı daha da geliştirildi. Kompakt boyutlu bir direksiyon simidi ve yükseltilmiş gösterge panelinden oluşan, yenilikçi ve fütüristik bir görünüm sunan Peugeot i-Cockpit® iç mekanı domine ediyor. Yeni kapasitif özellikli dokunmatik ekran iklimlendirme sistemini ve TomTom® 3 boyutlu navigasyonu tek bir noktadan kumanda etme imkanı sunuyor. Sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayan kokpit her bir detayla kullanım ergonomisini de destekliyor.Yeni Peugeot 308, 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan gelişmiş sürücü destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Yeni Peugeot 308 Aktif şerit takip sistemi, Yorgunluk tespit sistemi, Akıllı Işık sistemi, Hız levhası tanıma sistemi, Aktif kör nokta uyarı sistemi, VisioPark 1 arka kamera ve Otomatik Park Asistanıolmak üzere en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor.Aktif Şerit Takip Sistemi kameralar vasıtasıyla yoldaki kesik veya düz çizgileri algılıyor ve aracın istemsiz bir şekilde şerit dışına çıkması halinde bunu tespit ediyor. Sistem maksimum güvenlik adına kameraların bir tehlike tespit etmesi halinde görsel ve sesli olarak sürücüyü uyarıyor. Sistemin çalışması için aracın 80 km/s ve üzeri hızlarda seyir ediyor olması gerekiyor.Aktif Şerit Takip Sistemi, 65 ile 180 km/s hız aralığında aracın istemsiz bir şekilde şerit dışına çıkması halinde devreye girerek direksiyona müdahale ediyor ve aracı tekrar şeridine geri yönlendiriyor. Şerit değişikliğini bilerek yapan sürücü direksiyona tekrar müdahale ederek aracı istediği şeride yönlendirebiliyor. Sinyal lambasının yanması halinde sistem düzeltme yapmıyor ve sürücüye müdahale etmiyor.Sürücü direksiyonun sol tarafında bulunan bir düğmeye basarak sistemi devre dışı bırakabiliyor. Sürücünün birkaç saniye düğmeye basmasıyla sistem devreden çıkıyor. Sistemin devreden çıkmasıyla düğme üzerinde turuncu bir LED ışık beliriyor.Yeni Peugeot 308 standart olarak Sürüş Süresi Uyarı Sistemi ile donatıldı. Sistem sürücünün 65 km/s ve üzeri hızlarda 2 saatten daha uzun süre araç kullanması halinde sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor.Bu özelliğin yanı sıra Yorgunluk Tespit Sistemi de sunuluyor. Ön camın tepe noktasında konumlandırılan kamera ile çalışan sistem sürücünün dikkatini denetliyor ve sürücünün dalgın olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve ‘dikkatli ol’ veya ‘mola ver’ şeklinde sesli olarak uyarıyor.Aracın ön camının tepe noktasında bulunan kamera yoldaki ışık huzmelerini denetliyor. Sistem yol ve trafik koşuluna bağlı olarak kısa ve uzun huzmeli far geçişini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yol şartları müsait olduğunda sürüş güvenliğini arttırmak için uzun huzmeli farları yakan sistem karşıdan gelen bir başka araç tespit ettiğinde uzun farları kısz hüzmeli fara çeviriyor.Aracın ön camının tepe noktasında bulunan kamera sürüş istikametinde bulunan hız sınırı ve hız sınırı bitimi trafik işaretlerini algılıyor ve algıladığı trafik işaretini gösterge panelinde gösteriyor. Sistem aynı zamanda navigasyondaki hız sınırı işaretlerini de değerlendiriyor. Örneğin ticari araçlar için geçerli olan hız sınırı trafik işaretleri sistem tarafından algılanmıyor. Hız Levhası Tanıma Sistemi’nin önerisini dikkate almak isteyen sürücü direksiyon üzerinde bulunan hız sabitleme sistemi kumanda düğmelerinden ‘MEM’ düğmesine basarak aracın önerilen hıza sabitlenmesini sağlayabiliyor.Sistem 12 ile 140 km/s arasındaki seyir hızlarında bir başka aracın sürücünün kör noktasında olması ve olası bir tehlike oluşturması halinde sürücüyü uyarıyor. Uyarı ilgili taraftaki kapı aynasındaki ışığın yanıp sönmesiyle gerçekleşiyor. Sistem otomobillerin yanı sıra kamyon ve iki tekerlekli araçları da tespit ediyor.Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi aynı zamanda Aktif Şerit Takip Sistemi ile bağlantılı olarak çalışıyor. Sürücünün sinyal lambası yanarken şerit değiştirmek üzere hamle yapması halinde ve sistem ilgili tarafın kör noktasında bir başka araç tespit etmesi halinde dikiz aynasındaki uyarı ışığı yanıyor ve sistem devreye girerek olası bir çarpışmanın önüne geçmek üzere direksiyona müdahale ediyor.Otomobil arka kısma entegre edilen 180° açılı kamera ile donatılmış durumda. Kameranın yakalamış olduğu görüntü dokunmatik ekranda gösteriliyor. Park sensörleri de devreye girerek diğer nesnelere olan mesafe ölçülüyor ve böylece kuş bakışı 360° açılı bir görüntü elde ediliyor. Elde edilen 360° kuş bakışı görüntü anlık olarak dokunmatik ekrana aktarılırken sürücü bu görüntüye bakarak herhangi bir engele çarpmadan manevrasını gerçekleştirebiliyor.Otomatik Park AsistanıGövdeye entegre ultrasonik sensörlerle çalışan bu sistem sürücüye aktif park desteği sunuyor. Sistem ilk olarak ön ve arka tampondaki sensörleri kullanarak aracın boyutlarına uygun bir park yeri tespit ediyor. Ardından sistem direksiyonun kontrolünü ele alıp aracı tespit ettiği boşluğa park ediyor. Manuel şanzımanlı versiyonlarda sürücü ; gaz, fren, vites seçimi ve debriyajı kumanda ediyor. EAT6 tam otomatik şanzımanlı versiyonda ise sürücü sadece freni kumanda ediyor. Park yerine girme, park yerinden çıkma manevraları esnasında sistem sürücüye görsel ve sesli yönlendirmelerde bulunuyor ve güvenlik önlemi olarak sürücünün manevrayı gözlemlemesini sağlıyor. Sürücü istediği zaman direksiyona dokunarak kontrolü ele alabiliyor. Ayrıca park yardımcısı, paralel ve dik olmak üzere iki farklı park manevrasını destekliyor.Üstün araç içi bağlanabilirlik seçenekleri sunan yeni 308’de Active donanım seviyesinden itibaren kapasitif özellikli dokunmatik ekran sunuluyor. Orta konsola entegre edilen ve sürücüye dönük bir şekilde sürücünün görüş alanında bulunan ekran okunaklı yapısı ve kullanım kolaylığı ile sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.Peugeot i-Cockpit® akıllı telefonun ekranını aracın dokunmatik ekranına yansıtan Mirror Screen özelliği ile araç içinde geçen süreyi keyfe dönüştürüyor. Mirror Screen özelliği Mirrorlink®, Android AutoTM ve Apple CarplayTM olmak üzere sektörde yaygın olarak kullanılan üç farklı protokolü destekliyor.Yeni Peugeot 308 ve Peugeot 308 SW Fransa’daki Sochaux Fabrikasında üretiliyor.