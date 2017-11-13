Anasayfa » 3d Lojistik

Ekol Fransa büyümeye devam ediyor

13 Kasım 2017, 11:42

2012’de Fransa'da faaliyete başlayarak Ağustos 2016 itibarıyla yüzde 90 büyümeye ulaşan Ekol, Paris ve Lyon’da iki şube açtı.



Ekol Fransa Ülke Müdürü Tuğrul Sarıkaya gelişmeyle ilgili “Paris şubemizde, daha çok ulusal ve uluslararası dağıtım hizmetlerine odaklanacağız. 1.600 metrekarelik deposu ile tesis, 20 araç kapasiteli tır parkı ve araçların bakımını kolaylaştıracak bir tır garajı bulundurmaktadır. Bu tesis ayrıca Paris ve Sete arasındaki demiryolu bağlantısından sorumlu olacak ve Avrupa’nın kuzeyiyle daha fazla bağlantı geliştirecek” dedi.



Paris şubesi ile birlikte, Ekol Lyon’da da ulusal ve uluslararası dağıtım yapacak. Daha çok navlun sevkiyat acentesi olarak işleyecek bu şube her yönden akışı yönetebilecek. Tesis, ayrıca x-dock operasyonları üzerine yoğunlaşacak ve ekspres hizmetler sunacak. 2 bin metrekarelik deposu ve 20 araçlık tır parkı ile bu faaliyetleri yönetmek ve müşterilerin her türlü ihtiyacına yanıt vermeyi kolaylaştıracak şubede ayrıca gümrük hizmetleri de sunulacak.



Tuğrul Sarıkaya, “Ekol’ün Lyon’daki hedefi Avrupa’nın Doğu ve Güney ülkelerine yeni trafik hatları yaratmaktır” diye ekledi.





