Kocaeli’de Zafer Çukurova-Bostancı’nın

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13 Kasım 2017, 11:27

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı olan Ford Otosan 35. Kocaeli Rallisi, 58 otomobil ve 116 sporcunun katılımı ile Kocaeli’de gerçekleşti.

Bu ralli öncesinde Türkiye Ralli Şampiyonluğunu garantileyen BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi rallide birinciliğin sahibi olurken Toksport WRT takımından Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu ikinci ve Ford Motorsport Turkey takımından Cem Alakoç-Yusuf Çelik üçüncü sırada finişe ulaştılar.2017 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7.ve son yarışı olan Ford Otosan 35.Kocaeli Rallisi, 58 otomobil ve 116 sporcunun katılımı ile 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından gerçekleştirilen organizasyon, 11 Kasım Cumartesi günü saat 41 Burda AVM önünden verilen start ile başladı.Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, Türkiye Historic Rally Şampiyonası, Renç Koçibey Ralli Kupası ve Fiesta Rally Cup’a da puan veren rallide ekipler, 2 gün boyunca 8 etapta mücadele ettiler. 12 Kasım Pazar akşamı 41 Burda AVM önündeki finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulan rallide, 31 otomobil finişe ulaşabildi.2 gün süren zorlu ralli sonunda BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi, Ford Otosan 35.Kocaeli Rallisi’ni kazanmayı başardı. Bu ralli öncesinde 2017 Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu garantileyen Çukurova-Bostancı, sezonu zaferle kapatarak ‘şampiyonluk’larını resmileştirmiş oldu İkinciliği Toksport WRT takımından Skoda Fabia R5 ile Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu kazanırken, Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Cem Alakoç-Yusuf Çelik ekibi üçüncü sırada finiş podyumuna ulaştı.Cem Alakoç-Yusuf Çelik aynı zamanda Sınıf 4’te ve İki Çeker klasmanında birinciliğin sahibi olurken, Sınıf N’de Toksport WRT adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile İran’dan yarışa katılan Hotmoz Kalhor-Kamran Hatam Khani, Sınıf 3’te Renault Clio R3 ile Murat Soyçopur-Can Hergüner birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Kadın pilotlar birincisi, Çiçek Güney ile Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta ST ile yarışan Burcu Çetinkaya Bucak olurken, Kadın copilotlar birincisi ise Melih Evranlı ile Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta ST ile yarışan Tuğba Bora oldu. Yarışın en genç pilotlar birincisi de yine aynı takımdan annesi Bahar Sunman ile birlikte yarışan And Sunman olurken, takımlar birinciliği ödülünü BC Vision Motorsport elde etti.35 yaş üzeri ralli otomobilleri Kocaeli’de yıllara meydan okumayı sürdürdü. Start alan 8 historic ekibinden en hızlısı, Parkur Racing adına Ford Escort MK2 ile Burak Türkkan-Onur Arslan olurken, ekip aynı zamanda Kategori 2 birinciliği ile Redbull.com power stage birinciliği ödüllerini de kazandı. Bu klasmanda genel klasman ikinciliği ve Kategori 1 birinciliğini Fiat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak elde ederken, genel klasman üçüncülüğü yine Fiat 131 ile Gerçek Sunman-Göktuğ Tuncay’ın oldu.31 ekibin start aldığı Renç Koçibey Ralli Kupası klasmanında, Ford Fiesta R1 ile yarışan Emrah Ali Başo- Gürkal Menderes birinciliği elde ederken, Fiat Palio ile Mert Gür-Ege Can Ünlü ikinci ve yine Fiat Palio ile Özcan Öz-İlker Çaçen üçüncü sırada finişe ulaştılar. Kategori 1’de Başo-Menderes, kategori 2’de Peugeot 206 RC ile Yasin Güleç-Ali Özsoy, Kategori 3’de Peugeot 306 GTI ile Murat Üçbaşaran-Oktay Öztürk ve Kategori 4’te de Fiat Palio ile İrfan Tatlıcılar-Levent Çulhacı birincilikleri kazanan ekipler oldular.