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Brisa, yeni Nesil Ürünleri ve Dijital Hizmetleriyle Transist 2017’de

Brisa, yeni Nesil Ürünleri ve Dijital Hizmetleriyle Transist 2017’de

Tarih 10 Kasım 2017, 12:34

Brisa, 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’na katıldı.

Şirket, ulaşım sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren, yeni nesil ürünleri ve dijital hizmetleri ile büyük beğeni topladı.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda ticari lastikler ürün grubu ve dijital hizmetleri ile yer aldı. 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda Brisa, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yoğun ilgi topladı.

Brisa’nın sektöre damgasını vuran Bridgestone -UAP-01, Bridgestone M788 ve Lassa 100S lastikleri fuar süresince öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Tüm şehir içi ürünlerini ‘Kış Lastiği’ sertifikalı olarak sunan Brisa, yeni nesil lastiklerinin yanı sıra lastik kaplama markası Bandag’ın şehir içi otobüs ürünlerini de tanıttı.

Ulaşım sektörünün tüm taraflarını bir araya getiren Transist 2017’de pek çok teknolojik çözüm de dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerle buluştu. Brisa da şehir içi otobüsler için dijital lastik basınç takibi sistemi TPMS hizmetini uluslararası arenanın beğenisine sundu.



Brisa’dan İETT’ye 7’24 hizmet
Brisa, Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda da sergilediği Bridgestone-AUP-01 lastikleriyle ‘kilometre başına fiyat’ esasına dayalı olarak İETT’ye de hizmet vermeye başladı. İETT’nin toplamda 1.600 aracına lastik tedariği sağlayan Brisa, bu operasyonu yönetmek için İETT’nin altı garajında operasyon merkezi kurdu. Brisa, Tmp+ programı ile İETT araçlarına ait 15000 adet lastiğin performansı canlı olarak takip ederken, filolara özel çözümler sunan Filofix yol yardım hizmetiyle de İETT’nin araçlarında kullanılan lastiklerini 7/24 takip ediyor ve yaşanan herhangi bir sorunda anında müdahale ediyor.

 

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