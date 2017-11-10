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Krone Treyler’ler kışa hazır

Krone Treyler’ler kışa hazır

Tarih 10 Kasım 2017, 12:22

Türkiye’de üretim, satış, satış sonrası, ikinci el, yedek parça, finansman ve filo kiralama faaliyetlerinde bulunan Avrupa’nın lider treyler üreticilerinden Krone, “Treylerinizi Kışa Hazırlıyoruz” kampanyası ile kullanıcılarını yetkili servislerine davet ediyor.

Krone, kullanıcıları için çözüm üretmeye devam ediyor. Kasım ayı boyunca yurt çapındaki tüm Krone yetkili servislerinde ve Krone Center Gebze’de geçerli olacak “Treylerinizi Kışa Hazırlıyoruz” kampanyasıyla Krone kullanıcıları ücretsiz check-up uygulamasından faydalanabilecek. Tüm yedek parçalarda ve işçilikte %20 indirimin de uygulanacağı bu kampanya ile Krone yetkilileri, kış mevsimi öncesinde kullanıcılarının yol ve can güvenliğini arttırmayı hedefliyor.

Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer 2 yıl içerisinde yetkili servis sayısını sıfırdan 33’e çıkardıklarına dikkat çekerek, “Satış sonrası treyler sektörü için çok önemli. Bu kampanyamız yurt çapındaki 33 yetkili servisimizde ve Krone Center Gebze’de uygulanacak. Tüm kullanıcılarımızı en yakın Krone yetkili servisine ya da Krone Center Gebze’ye davet ediyoruz. Bu kampanya ile zor koşullarda çalışan kullanıcılarımıza kış mevsimi öncesi güvenlik ve verimlilik anlamında bir katkı da biz sunmak istiyoruz. Türk nakliyecisinin ticaretini baştan sona güvenli ve kârlı yürütebilmesi için çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Satış, satış sonrası, ikinci el, yedek parça, finansman ve filo kiralama alanlarında kullanıcılarına en iyi çözümleri sunmayı amaçlayan Krone, yurt çapındaki 33 yetkili servis noktasıyla satış sonrasında kullanıcılarının her daim ulaşabileceği bir marka olma felsefesini sürdürüyor.

 

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