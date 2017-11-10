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Goodyear, ‘Ventech Systems’ı bünyesine kattı

10 Kasım 2017, 11:31

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, Grenzebach Maschinenbau GmbH şirketi bünyesinde bulunan ve otomatik lastik inceleme teknolojisinde liderliğe sahip Ventech Systems GmbH şirketini satın aldı.



Ventech Systems, Goodyear’ın mobil lastik/filo yönetim çözümlerini güçlendirmesine de katkıda bulunacak.



Goodyear’ın satın aldığı, merkezi Almanya’da bulunan Ventech Systems araç endüstrisi için yenilikçi ölçümleme cihazları sunuyor. 2006 yılında kurulan şirket; lastik basıncını, diş derinliğini ve otobüs, kamyon, binek araç ve diğer araçların aks ağırlığını hızlı ve kolayca kontrol edebilen, tamamen otomatik lastik inceleme sistemleri üretiyor.



Goodyear Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Christopher Helsel, “Son üç yıl boyunca, Goodyear Proaktif Çözümleri olarak filo yönetimi için veri toplama ve analiz özellikleri, entegre etmek üzere Ventech Systems ile iş birliği içindeydik. Filo müşterilerimizden mükemmel geribildirimler aldık. Bunu, müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha da öteye taşımak için çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdik” diye konuştu.



Ventech Systems CEO’su Andreas Pietsch ise; “Hem Goodyear hem de Ventech Systems, inovasyon hedefiyle kurulmuş şirketlerdir. Goodyear’ın pazardaki güçlü konumu, Ventech Systems’in dünya çapında daha fazla büyüme fırsatını hayata geçirebilmesi anlamına geliyor. Sahip olduğumuz eşsiz teknolojiyle, süreç optimizasyonu, iş verimliliği ve yol güvenliği alanlarında Goodyear’ın filo müşterilerini destekleyeceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.



Goodyear Proaktif Çözümleri, kamyon lastik bakımı, filolar için atıl zamanın minimuma indirilmesi ve toplam operasyonel maliyetlerin iyileştirilmesi açısından önemli katkılar sağlıyor. Goodyear, geçtiğimiz yıl Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Goodyear Proaktif Çözümleri’nin lansmanını gerçekleştirdi. Bu program, operasyonel yönetim çözümleri sayesinde, araç ve filo güvenliğini artırarak, yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu azaltarak filolarının dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı ve filoları desteklemeyi hedefliyor.



Ventech Systems satınalması, Goodyear Proaktif Çözümler’e dair, filoların lastik basıncını, diş derinliğini ve araç ağırlıklarını, araçların depoya her girişlerinde veya her çıkışlarında ölçmelerini sağlayacak şekilde daha da ileriye taşıyacaktır.



Goodyear Proaktif Çözümleri’nin mobil lastik/filo yönetimi önerilerine ek olarak, Goodyear, güvenlik ve performansı iyileştirmek için filo takip sistemlerine lastik verisi aktaracak bir altyapı için araç üreticileriyle de birlikte çalışmaktadır.



Şirket, bu ayın başlarında, şehirlerarası taşıma hizmeti sunan ve tamamen Tesla marka elektrikli araçlar kullanan Tesloop firmasına kablosuz sensörler ile donatılmış lastikler tedarik ettiğini de açıkladı. Böylelikle, tüm lastik yönetiminin daha da iyileştirilmesi ve büyüyen filonun yolda geçen süresinin maksimuma çıkarılması hedeflenmektedir.



Satınalmanın, dördüncü çeyrek içinde tamamlanması bekleniyor. Şirket ve teknoloji, Goodyear Proaktif Çözümler işine entegre edilecektir.



