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Üniversitelerin de tercihi TEMSA Safir Plus

Üniversitelerin de tercihi TEMSA Safir Plus

Tarih 10 Kasım 2017, 11:21

TEMSA, İnönü Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi'ne 1’er adet Safir Plus teslimatı gerçekleştirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörlük binası önünde düzenlenen törenle üniversitenin araç filosuna bir adet TEMSA Safir Plus otobüs katıldı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanları Doç. Dr. İlhan Erdem, Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Vekili Cevher Küçük ile idari personel ve Temsa Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş katıldı. Törende aracın sembolik anahtarı Temsa Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen’e teslim edildi. 50+1 koltuklu Safir Plus otobüs gerek üniversitede gerekse şehir içinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenci ve personelin taşınmasında kullanılacak.



Bozok Üniversitesi’nin de tercihi TEMSA
TEMSA Safir Plus, İnönü Üniversitesi’nin ardından Bozok Üniversitesi’nin de tercihi oldu. Safir Plus otobüs, düzenlenen törenle Bozok Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanı Ruhi Gençaslan ve Şube Müdürü Ahmet Arslan’a Temsa Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş tarafından teslim edildi. Safir Plus otobüs üniversitenin kültürel faaliyetlerinde kullanılacak.

Safir Plus araçlarımız hayırlı olsun
Teslimatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Temsa Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş, “Şehirlerarasında olduğu gibi üniversitelerin etkinlerinde de artık konforlu ve teknolojik açıdan güvenli araçlar tercih ediliyor. Malatya’da 30 bini aşkın öğrenciye eğitim veren İnönü Üniversitesi ile Yozgat’ta yine 10 bine yakın öğrenciye eğitim veren Bozok Üniversitesi’nin tercihinin Safir Plus olması bizleri de mutlu ediyor. Safir Plus araçlarımızın hem İnönü Üniversitesi’ne hem de Bozok Üniversitesi’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.     

 

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