Vestel’e, Avrupa’dan Satın alma alanında ödül

09 Kasım 2017, 14:27

Vestel, yıllık ulaşım maliyetlerini inovatif bir çözümle yüzde 20 oranında düşürerek Avrupa Tedarik Yönetimi Ödülleri’nde ‘Teknolojinin En Inovatif Kullanımı’ dalında birinci oldu.

Vestel Elektronik, devam eden dijitalleşme sürecinde, geliştirdiği ‘Ulaşım Harcamaları Optimizasyonu’ uygulamasıyla Avrupa’nın en prestijli satınalma örgütü CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) ve Avrupa’nın en büyük firmalarının en üst düzey Satınalma yöneticilerine yönelik tek organizasyonu olan ProcureCon tarafından ortak olarak düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülüne layık görüldü.Almanya – Berlin’de düzenlenen Avrupa Tedarik Yönetimi Ödül Töreni’nden “Ulaşım Harcamaları Optimizasyonu Projesi”yle büyük ödülle dönen Vestel, yıllık yaklaşık 600 bin dolarlık maliyetin önüne geçti ve her yıl 360 ağaçtan elde edilecek faydaya eşdeğer karbon emisyonunda 77 tonu aşkın düşüş sağladı.