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Sertrans Logistics, Big Data yönetimine geçti

Sertrans Logistics, Big Data yönetimine geçti

Tarih 09 Kasım 2017, 14:22

Endüstri 4.0 vizyonuyla Ar-Ge departmanı kuran ve dijitalleşme sürecine hız veren Sertrans Logistics, bir yandan uzun vadeli projeler geliştirirken bir yandan da inovatif çözümlerle sektöre öncülük yapıyor.

 Sertrans Logistics, son olarak sektöründe ilk kez uygulanan treyler takip sistemini geliştirerek Big Data yönetimine geçti. Treyler ve çekiciyle ilgili pek çok veriyi online işleyen entegre sistem ile müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkartıldı.

Sertrans Logistics, endüstri 4.0 vizyonuyla gerçekleştirdiği atılımlara bir yenisini daha ekledi. Sertrans Logistics, sektöründe bir ilki başararak treyler takip sistemini geliştirdi. Sistem, özmal ve kiralık araçların konum, yük, şoför bilgileri gibi tüm verilerini hem çekici hem de treyler üzerinden ayrı ayrı takibini mümkün kılıyor. Müşteriler böylece online olarak kendi yüklerinin hangi araç tarafından, ne zaman, hangi şoförle, nerede olduğunu anlık olarak takip edebiliyor.  Uygulama şöyle çalışıyor; tedarik zincirinde kullanılan tüm araçlara takılı olan IOT cihazlardan anlık olarak tüm veriler alınıyor ve kullanılan treyler takip platformuna aktarılıyor. Böylelikle, tüm araçların rota bilgileri offline / online olarak analiz edilip, araç ve rota planlamalarının öngörüleri çıkarılıyor. Veriler, operasyon birimlerinin kullanımına sunuluyor.

Akıllı telefon ve mobil uygulama ile kontrol sağlanıyor
Sertrans Logistics Ar-Ge Departmanı tarafından geliştirilen bu donanımsal ve yazılımsal entegre sistemin diğer ayağında ise tüm bu süreçlerin çapraz kontrolünü sağlayan kapsamlı bir organizasyon var. Bu kontrol ve yönetimsel kısımda sürücülere verilen akıllı telefonlardaki mobil uygulama yer alıyor. Akıllı telefondaki mobil uygulama aracılığıyla tüm resmi, gayri resmi evrakların dijital ortamda paylaşılması hedefleniyor. Böylece süreçlerin optimizasyonu planlanıyor. Ayrıca uygulamada online ihale sistemi de hayata geçirildi. İlk denemeler başarı ile sonuçlandı. Tüm bu anlık veri akışını Big Data yönetimi başlığı altında entegre eden Sertrans Logistics, ulaştığı bu ileri teknolojik imkanlarla tüm müşterilerin var olan sistemlerine uygun çözümler geliştirebiliyor.

400 bin dolarlık yatırım gerçekleşti
Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Endüstri 4.0 kavramının merkezinde dijitalleşme var. Gerek duyulan tüm verileri anlık toplayabilen, bir amaç için bunları işleyebilen ve gelişen ihtiyaçlara göre bu entegre yapıyı sürdürülebilir şekilde geliştirebilen bir dünyadan bahsediyoruz. Treyler takip sistemi ile bizim ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu pek çok veriye anlık ulaşabiliyor ve bunları Big Data yönetimiyle işliyoruz. Yazılımsal, donanımsal ve yönetimsel ayaklarıyla entegre bir bilişim projesini başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 400 bin dolar ayırdığımız bu teknoloji Türk lojistik sektörüne de öncülük edecek. Örnek olarak bu ilerici adımın ardından çalıştığımız perakende sektöründeki büyük global oyunculardan biri olan iş ortağımız, Ar-Ge ekibimizi yurt dışına davet ederek, ortak projeler geliştirme önerisinde bulundu. Görüldüğü gibi geleceği hayal ederek sürekli çalışmak başarıyı da beraberinde getiriyor. Bu başarının Türkiye ekonomisi için de moral olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

 

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