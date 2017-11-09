Euromaster, Türkiye’deki 5’inci yılını iş ortaklarıyla kutladı

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09 Kasım 2017, 14:18

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Türkiye’deki 5’inci yılında çalışanları, bayileri ve güçlü tedarikçileriyle bir araya geldi. Euromaster’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve sektöre kazandırdığı yenilikçi hizmetlerin anlatıldığı 5’inci Ulusal Franchise Toplantısı’nda 2018 yılı hedefleri ve stratejileri de paylaşıldı.



İki yılda 30 yeni franchise

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 53 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Euromaster Franchise Toplantısı’nı Hilton Dalaman Sarıgerme Otel’de oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Euromaster çalışanları, bayileri ve güçlü tedarikçileri olan Michelin, Exxon Mobil ve Bosch’un da katıldığı toplantıda; Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, Euromaster Türkiye Eski Genel Müdürü Herve Skrzypczak, Euromaster Avrupa Franchise Direktörü Stephane Roy, Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu hazır bulundu. Euromaster’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve sektöre kazandırdığı yenilikçi hizmetlerin anlatıldığı 5’inci Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı’nda 2018 yılı hedefleri ve stratejileri de ortaya koyuldu.2017 yılında sektörde önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini ve marka bilinirliğini ciddi oranda artırdıklarını belirten Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “2017 yılında 16 yeni servis noktamız daha oldu. 2016 yılıyla beraber bu rakam 30’a ulaştı. Yatırımcılar Euromaster’a güveniyorlar ve bu güvenle yatırım yapıyorlar. 2018 yılında da iş ortaklarımızdan aldığımız güvenle yükselişimizi sürdürecek, franchiselarımız için hazırladığımız kazançlı kampanyalarımızla ve yeni projelerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. 2018 yılı özellikle ağır vasıta araçlar tarafına da ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak” dedi. Euromaster’ın yeni konsepti Euromaster City’e de dikkat çeken Zeynep Durusu, akaryakıt istasyonlarının içerisinde de yer alan servis noktalarıyla hizmet ağını genişletmek istediklerini ve 2020 yılına kadar 50 adet Euromaster City açmayı hedeflediklerini vurguladı.