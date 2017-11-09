Bir Otopratik'te Zongukdak'a

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09 Kasım 2017, 14:08

Brisa, yenilikçi hızlı araç bakım ve servis zinciri Otopratik’in yeni bir mağazasını Zonguldak’ta açtı. Otopratik mağaza zincirleri binek ve hafif ticari araçlara hızlı, güvenilir ve kaliteli araç ve lastik bakımı hizmetleri sunuyor.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, araç sahiplerinin lastik ve oto bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını tek noktada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Otopratik zincirinin yeni mağazasını Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın ve Brisa yöneticilerinin katılımıyla Zonguldak’ta, Frenpar iş birliğiyle hizmete sundu.Brisa’nın 360 derece servis sunan araç bakım merkezi Otopratik, binek ve hafif ticari araçların kullanım ömürleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri ve temel bakım hizmetlerini bir arada sunuyor. Brisa’nın kurumsal gücü ile beslenen ve tek bir çatı altında sürdürülebilir büyümeye odaklanan Otopratik mağazaları hem araç kullanıcılarına hem de iş ortaklarına değer sunuyor.Zonguldak’taki ilk Otopratik mağazasının açılış töreninde konuşan Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; “Günümüzde hemen her sektörde olduğu gibi otomotiv servis ve bakım sektöründe de hız, esneklik ve kalite öne çıkıyor. Tüketiciler en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde alırken, ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunabilen markaları tercih ediyor. Bu doğrultuda kurumsallaşma ve markalaşma bu alanda hizmet vermek isteyen yatırımcılar için yüksek bir rekabet avantajı sağlıyor. Brisa olarak bu trendi çok önceden fark ettik ve ülkemizin en başarılı hızlı araç bakım ve servis zinciri Otopratik’i yarattık. Bu sayede yenilikçi mağazalarımız müşterilerimize en iyi araç bakımı deneyimini sunarken, kârlı iş modelimiz de iş ortaklarımıza yüksek bir rekabet gücü yaratıyor. Ortalama iki saat içinde bitirilen hızlı oto bakım hizmetleri verdiğimiz Otopratik mağazaları, müşterilerimize araç bakımını en kolay, en kaliteli, en ekonomik ve hızlı şekilde sunmamızı sağlıyor. Kurumsallaşmaya ve işini geliştirmeye odaklanan iş ortaklarımızla da bu alanda yüksek standartlarda hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Brisa olarak bu standartların geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol alıyoruz. İş ortaklarımızı 360 derece destekleyerek işin sürdürülebilirliğini garanti altına alıyoruz. Zonguldak’ın ilk Otopratik mağazası için 15 yıldır iş ortağımız olan Frenpar ile gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliği ile de nesiller boyu değer üretebileceğimiz bir ortaklığa imza attığımıza inanıyoruz” dedi.Frenpar Oto Genel Müdürü Tuncay Gazitepe ise; “Brisa’yla olan iş ortaklığımız 15 yıla dayanıyor. 15 yıllık iş ortaklığımızı Otopratik çatısı altında devam ettireceğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz ve gurur duyuyoruz. Otopratik Frenpar Oto mağazamız ile müşterilerimizin araç ve lastik bakımına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında, deneyimli bir ekiple sunacağız. %100 müşteri memnuniyeti ile çalışmalarımızı sürdürerek Brisa’nın sağladığı güçlü destekle, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.Brisa, kurumsallaşma, sistemsel altyapı, müşteri ilişkileri yönetimi, çalışan eğitimleri, teknik donanım ve kurumsal danışmanlık gibi önemli desteklerle iş ortaklarına sürekli gelişim imkanı sağlıyor. Bu sayede otomobil sektörü, araç bakımı ve servisi alanındaki yatırımcılar işlerini geliştirme, farklı müşteri gruplarına ulaşma, küresel standartlarda hizmet sunma gibi avantajlar elde ediyor. HaynesPro, Partvendo ve Castrol gibi lider kurumlarla yapılan iş birlikleri ile Otopratik mağaza zinciri, sadece sektör için değil, Türkiye ekonomisi için de değer yaratıyor.Araç sahiplerine 360 derece hizmet sunan araç bakım merkezi Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone ve Lassa’yı da müşterilerine sunuyor. Otopratik mağazalarında lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım gibi temel bakım hizmetleri de veriliyor. Aynı zamanda her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri de sunuluyor.