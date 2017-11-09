Ford Trucks kampanyalarını sürdürüyor

Anasayfa » Ağır Ticari

09 Kasım 2017, 13:56

Ford Trucks’tan 200 bin TL kredi, 3 adet bakım paketi ve 3. uzatılmış yıl garanti fırsatı Kasım ayında da devam ediyor

Ford Trucks’tan Kasım ayına özel ücretsiz check-up ve baskı balata kampanyası







* Kampanya 0 km araçlar için (4X2 Yol Kamyonları, 6X2 Yataksız Yol kamyonları, 2533D ve 6x4 Çekici hariç) geçerlidir. ** Bakım paketi kampanyası, 3 adet Akıllı Motor Bakımı ve 3 Adet Mekanik bakımı içermekte olup, bakım paketi sözleşmesi şartları dahilinde hediye edilmektedir.

*** Uzatılmış garanti, Ford Otosan tarafından sunulan +1 yıl ek garanti hizmet içeriğini ve sözleşme şartlarını kapsamaktadır



Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, geçtiğimiz ay devreye aldığı yılın fırsatını sunan kampanyası “Üçlü Ekonomi Zirvesi”ni Kasım ayında da sürdürüyor ve müşterilerine avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor.200.000 TL’ye, 3 yıl, %0,89 faizli kredi kampanyasını * Kasım ayında da sürdüren Ford Trucks, kampanyasında çekici serisinde 3 adet bakım paketini** de hediye ediyor ve 3. yıl garantisini*** müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor. Böylece Kasım ayında Ford Trucks çekici sahibi olan herkes, garanti süresini hiçbir ücret ödemeden bir yıl daha uzatabiliyor.2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise Kasım ayında 2. El 1846T çekicilere özel olarak, 100.000 TL, 12 ay ve 0 faiz fırsatı sunuyor.Ford Trucks, ‘Dikkat: Bu kış da fırsat var!’ sloganı ile Kasım ayında da müşterilerine ücretsiz olarak check-up paketi hediye ediyor. Ayrıca, müşterilerinin yetkili servislerde yaptığı 1000 TL üstündeki mekanik harcamalara ise Ford Trucks yeleği hediye ediyor.Ford Trucks 3542 ve 4142 inşaat serisi modellerinde ‘Çift Katlı Baskı Balata’ kampanyasını Kasım ayında da sürdüren Ford Trucks, bu değişim fırsatıyla müşterilerine çift katlı baskı balataya en avantajlı fiyatlarla geçme imkanı sunuyor. Ford Trucks müşterileri, çift katlı baskı balata değişimini kampanya kapsamında 3200 TL yerine 2000 TL’ye tüm Ford Trucks yetkili servislerinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleştirebiliyor.