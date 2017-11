Anasayfa » Güncel

DHL’e “En İyi İşyeri Ödülü”

09 Kasım 2017, 13:50

DHL Express, Dünyanın En İyi 25 İşyeri sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Great Place to Work ve FORTUNE tarafından düzenlenen araştırmaya dünya çapındaki 6.600 şirketten 10 milyonu aşkın çalışan katıldı. Sıralamada, çalışanların liderlik, organizasyonel kültür ve güven konularındaki bakış açıları değerlendirildi.



Lojistik ve uluslararası hızlı hava taşımacılık sektörünün dünya lideri DHL Express, Great Place to Work ve FORTUNE tarafından düzenlenen 2017 işveren sıralamasında dünya çapında çalışılacak en iyi 8’inci işyeri olarak değerlendirildi. Dünyanın En İyi 25 İşyeri, tüm dünyada önde gelen işverenlerin çalışanlarına nasıl yatırım yaptıklarını, global ölçekte çalışanlarını motive eden ve bağlılığını artıran bir kültürü nasıl yarattıklarını ve yetenekler için ne gibi cazip gelişim fırsatları sağladıklarını gözler önüne seriyor.



DHL Express CEO’su Ken Allen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “Dünyanın en iyi işyerlerinden biri olarak kabul görmek, DHL Express ailesindeki herkes için büyük bir gurur kaynağı. Bu, dünyanın en bağlı çalışanlarına dünyanın en uluslararası şirketinde kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı yaratma taahhüdümüzü açıkça teyit ediyor. Great Place to Work® sıralaması, en titiz akreditasyon kuruluşlarından biri olmasından ötürü, binlerce çalışanın ankete verdiği anonim cevaplara dayanıyor; dolayısıyla çalışanlarımıza ve birinci sınıf İK programlarına yaptığımız yatırımın karşılığını bu ödül ile almaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” diye konuştu.



DHL tarafsızlık, katılım ve bilgilendirmedeki başarısıyla öne çıktı

Dünyanın En İyi 25 İşyeri sıralamasında, DHL özellikle dikkat çeken üç yönü ile öne çıkıyor: Tarafsızlık – Terfilerin, en çok hak edenlere, yani liyakat esasına göre verilmesi; Katılım – çalışanların, kendi iş veya çalışma ortamlarını etkileyen yönetim kararlarına dahil edilmesi; Bilgi – çalışanların önemli konu ve değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi.



DHL Express aynı zamanda çalışanların bilgi ve gelişim yoluyla güçlendirilmesine imkan veren ve bugüne kadar 100 bini aşkın kişinin dahil olduğu ödüllü Sertifikalı Uluslararası Uzman (CIS) programını da yürütüyor. DHL Express Global yönetim kurulu, CIS eğitim seanslarının dünyanın dört bir yanından her düzeyde çalışana aktarılması için düzenli olarak zaman ayırıyor.



“Çalışanların markaya olan bağlılığı, müşterilere üstün hizmet kalitesi olarak yansıyor”

DHL Express Global ve Avrupa İK Başkan Yardımcısı Regine Buettner, ise “DHL Express, 220’yi aşkın ülke ve bölgede 90.000’den fazla uluslararası uzmana istihdam sağlıyor. Dolayısıyla, İK fonksiyonumuz, kazanan bir kurum kültürünün teşvik edilmesi ve global DHL ağının As One yaklaşımıyla faaliyet göstermesinin sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Yönetim ekiplerimizin çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü takdirini gösterdiği Çalışan Takdir Programlarımız, , yeni çalışanları karşılama ve kurum kültürüne hızlıca uyum sağlamaya yönelik Global Onboarding Yolculuğumuz ve global yönetimimizin ev sahipliğinde düzenlenen Yılın Çalışanı kutlamalarımız gibi pek çok yenilikçi İK programlarımız sayesinde global düzeyde çalışanlarımızla sürekli olarak temasa geçip onları motive edebiliyoruz. Dünyanın en iyi işyerleri arasında 8’inci sırada yer almak, bu güçlü çalışan bağlılığını sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz tüm bu uygulamaların kabul görmesi anlamına geliyor, çalışanlarımızın markaya olan bu bağlılığı ise

müşterilerimize üstün hizmet kalitesi olarak yansıyor” diye konuştu.



En iyinin iyileri

Great Place to Work® CEO’su Michael Bush ise, “Bu yılın “Dünyanın En İyi İşyerleri” listesinde yer alan kuruluşlar, en iyinin iyisini temsil ediyorlar. Hepsi de, FOR ALL hareketinin ön safhalarında yer alarak, herkesin potansiyelini, şirketleri için, insanlar için ve dünya için daha iyi olacak bir şekilde en üst düzeye çıkarmak üzere çalışıyorlar” dedi.