Allison Transmission, yakıt tasarrufu sağlayan şanzımanlarını tanıttı

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09 Kasım 2017, 13:34

Allison Transmission, 1000 Serisi™ ve 2000 Serisi™ şanzımanların yakıt tasarrufunu artıracak teknolojiye sahip xFE modellerini tanıttı

Daha önce sadece 3000 SerisiTM modellerde bulunan xFE modeli, artık genişletilmiş ürün gamı ile orta segment hizmetler için kullanılan daha küçük boyuttaki otobüs ve kamyonlar için de daha düşük yakıt tüketimine olanak sağlıyor.Allison Transmission, en yeni yakıt tasarrufu teknolojisini 1000 SerisiTM ve 2000 SerisiTM şanzımanları için geliştirdiğini duyurdu. xFE olarak adlandırılan ve ekstra yakıt avantajları sunan tam otomatik otobüs ve kamyon şanzımanları, temel modellere oranla yüzde 7’ye varan daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor.Allison Transmission Global Pazarlama, Satış ve Servis Kıdemli Başkan Yardımcısı John Coll yeni ürünler ile ilgili açıklamasında, “Elektrikli hibrid ürünlerimizin yanı sıra xFE modelleri, sunduğumuz en iyi yakıt tasarrufu teknolojisini temsil ediyor. xFE portföyündeki bu genişlemeyle hedefimiz, daha küçük boyutlu ve orta segment hizmetler için kullanılan otobüs ve kamyonlardaki otomatik şanzımanlarda da en iyi yakıt tasarrufunu elde etmek” diye belirtti.Allison 1000 Serisi ve 2000 Serisi xFE şanzımanlar, mevcut modellerle aynı boyut ve tork/güç limitlerine sahip. Ancak bu şanzımanlar, FuelSense 2.0 Max paketi ve yeniden tasarlanmış tork konvertörü kavramasını içeriyor. Bu kavrama, yakıt tasarrufunu arttırmak için çok daha fazla lock up operasyonunu birinci vitesi de içerecek şekilde sağlıyor ve yüksek viteslerde düşük devir sunuyor. Ayrıca tüm xFE şanzımanlar, alternatif yakıtlı motorlarla uyumlu olarak tasarlanıyor.Coll konu ile ilgili olarak; “Yeni tasarım, dur-kalk ağırlıklı, düşük hızlı çalışma prensibine sahip hizmetler için geliştirilmiş yakıt tasarrufu hedefliyor. Toplu taşıma ve şehir içi otobüsleri bu teknoloji için en uygun adaylar. Dolayısıyla bu uygulamalara odaklandık” dedi.İlk olarak 2015 yılında tanıtılan xFE şanzımanlar, sadece otobüs uygulamaları için 3000 Serisi’nde mevcuttu. Yeni modeller, XFE portföyünde yapılan ilk ürün gamı geliştirilmesini temsil ediyor ve standart olarak FuelSense 2.0. paketi ile birlikte sunuluyor.2017 Mart ayında lanse edilen DynActive™ Vites Değiştirme Teknolojisine sahip FuelSense® 2.0, orijinal FuelSense yazılımının ötesinde ilave yakıt tasarrufu sağlıyor. Yapılan özel yazılım geliştirmeleri sayesinde yeni FuelSense 2.0, son derece değişken vites geçiş kombinasyonları sağlamak için DynActive Vites Değiştirme Teknolojisi ile yakıt tasarrufu ve performans arasındaki en ideal dengeyi kesintisiz olarak sağlamak için bir öğrenme algoritması kullanıyor. Üç alternatif paket ile sunulan FuelSense 2.0, filoların özel ihtiyaçlarına uygun olarak yakıt tasarrufu ve performansı en iyi seviyeye çıkarıyor.Allison şanzımanlar, motor torkunu sarsıntısız şekilde arttırmak ve tekerleklere daha fazla güç iletmek için Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ni kullanıyor. Allison şanzımanları kullanan sürücüler, manüel ve otomatikleştirilmiş manüel şanzımanları kullananlara göre daha yüksek verim, yakıt tasarrufu, sürüş konforu, güvenliği ve kullanım esnekliğini tecrübe ediyorlar. Allison şanzımanlar, global olarak kalitesi, güvenilirliği ve daha yüksek tasarruf sunması ile tanınıyor. Bu değerler, manüel, otomatikleştirilmiş manüel şanzıman ya da çift kavramalı şanzımanlar (DCT) ile karşılaştırıldığında Allison donanımı araçların avantajlarını gösteriyor.Allison Transmission’ın yeni 1000 Serisi ve 2000 Serisi xFE şanzımanları, mevcut modellerle aynı boyut ve tork/güç limitlerine sahip. Ancak bu şanzımanlar, FuelSense 2.0 Max paketi ve yeniden tasarlanmış tork konvertörü kavramasını içeriyor.