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Renault’dan bir ilk: Otonom Engel Tanıma Sistemi

Renault’dan bir ilk: Otonom Engel Tanıma Sistemi

Tarih 09 Kasım 2017, 13:15

Renault Grubu, zorlu sürüş şartlarını yönetebilen ve yol üzerindeki engellerden profesyonel test sürücüleri kadar başarılı bir şekilde kaçınabilen bir otonom kontrol sistemi geliştirdi.

Silikon Vadisi’ndeki Renault İnovasyon Laboratuvarı’nda hayata geçirilen ve sektörde bir ilk olma özelliğine sahip projeye alanında en başarılı olan test sürücüleri ilham kaynağı ve referans oldular.

Silikon Vadisi Renault İnovasyon Laboratuvarı Direktörü Simon Hougard, yaptığı açıklamada "Renault Grubu olarak ürün, teknoloji ve tasarım konusunda inovasyon lideri olmaya odaklandık. İnovasyon çalışmalarımızda müşterilerimizin güvenebileceği daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak otonom sürüş teknolojileri geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Profesyonel test sürücüleri tarafından test edilen sistem, Renault’nun sürüş destek sistemlerini (ADAS) ve güvenlik konusundaki başarılarını destekleyerek araç güvenliğini arttırırken, otonom sürüş için de önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Renault Grubu, bu teknoloji ile geniş kitlelere seri üretim "Mind off" teknolojisini sunan ve sürücüsüz otonom araçları kullanan ilk markalardan biri olmayı hedefliyor.

Renault Grubu, hayata geçirdiği bu yeni inovasyonla 2022 yılı itibariyla lansmanı gerçekleştirilecek ve otonom sürüş becerilerine sahip 15'ten fazla Renault modelini de destekliyor.

 

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