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Mitsubishi L200’ün yeni reklam filmi yayında

08 Kasım 2017, 14:22

Temsa Motorlu Araçlar’ın distribütörlüğünü yürüttüğü Mitsubishi Motors’un L200 modeli için hazırlanan ve 6 Kasım’da yayına giren yeni reklam filminde, Mitsubishi L200’ün zorlu koşullardaki performansı vurgulanıyor.

Temsa Motorlu Araçlar Mitsubishi L200 için yeni bir reklam kampanyası başlattı. Reklam filmi, değişen iklim koşulları dünyanın her yerinde insanları hazırlıksız yakalaması, ülkemizin de geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan sellerde gördüğümüz üzere bu iklim değişikliklerinde etkilenen ülkeler arasında yer almasından hareketle hazırlandı. Filmde, olağanüstü hava koşullarının sadece doğada değil şehirde de olağanüstü bir araç gerektirdiği vurgulanıyor.



Havas Engage imzası taşıyan kampanya filminin prodüksiyonu Spark Film tarafından gerçekleştirildi. İki gün boyunca şehir ve doğada yağmur, sel, dolu gibi zorlu koşulların canlandırıldığı filmin yönetmenliği Mehdi Norowzian’a, müzikleri ise 3K1A’ya ait.



Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.



