TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Brisaspor fırtınası Karadeniz’de esti

Brisaspor fırtınası Karadeniz’de esti

Tarih 08 Kasım 2017, 14:13

Brisaspor Bisiklet Takımı, Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen Karadeniz Kriteryum Yarışlarında 3’ü bireysel, ikisi takım klasmanında toplam 5 derece kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan ‘Karadeniz Kriteryum Yarışları’ Rize’nin Çayeli ilçesinde 76 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlara 8 sporcuyla katılan Brisaspor Bisiklet Takımı, yarışları 5 dereceyle tamamladı.

4 Kasım tarihinde geçekleştirilen yarışlara Büyük Erkekler kategorisinde 5, Genç Erkekler kategorisinde 3 olmak üzere toplam 8 sporcuyla katılan Brisaspor; Eşref Batuhan Pekcan ile Genç Erkekler kategorisinde birinciliği, Yusuf Ziya Kalev ile aynı kategoride ikinciliği kazandı. Bu sonuçlarla kategoriyi takım klasmanında ilk sırada tamamlayan Brisaspor, Aldülkadir Kelleci ile Büyük Erkekler kategorisinde takım ve bireysel olarak ikinciliği de kazandı.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Volvo Trucks’ın satış sonrası servis hizmetlerini kapsayan müsabakası başladı!

 Volvo Trucks’ın satış sonrası servis hizmetlerini kapsayan müsabakası başladı! Temsa İş Makinaları’nın Türkiye genelindeki bayilerinde çalışan satış sonrası ekipleri, Volvo Trucks’ın global çapt...

Kordsa, büyümesini sürdürüyor

 Kordsa, büyümesini sürdürüyor Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideri Kordsa, 2017 yılının ilk dokuz ayında finansal ba...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x