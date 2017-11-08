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Brisaspor fırtınası Karadeniz’de esti

08 Kasım 2017, 14:13

Brisaspor Bisiklet Takımı, Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen Karadeniz Kriteryum Yarışlarında 3’ü bireysel, ikisi takım klasmanında toplam 5 derece kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan ‘Karadeniz Kriteryum Yarışları’ Rize’nin Çayeli ilçesinde 76 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlara 8 sporcuyla katılan Brisaspor Bisiklet Takımı, yarışları 5 dereceyle tamamladı.



4 Kasım tarihinde geçekleştirilen yarışlara Büyük Erkekler kategorisinde 5, Genç Erkekler kategorisinde 3 olmak üzere toplam 8 sporcuyla katılan Brisaspor; Eşref Batuhan Pekcan ile Genç Erkekler kategorisinde birinciliği, Yusuf Ziya Kalev ile aynı kategoride ikinciliği kazandı. Bu sonuçlarla kategoriyi takım klasmanında ilk sırada tamamlayan Brisaspor, Aldülkadir Kelleci ile Büyük Erkekler kategorisinde takım ve bireysel olarak ikinciliği de kazandı.





