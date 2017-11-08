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Hödlmayr onlarca yıllık Orta Doğu tecrübesi ile müşteri portföyünü genişletiyor
08 Kasım 2017, 12:12
Hödlmayr Grubu 40 yıldan uzun süredir Orta Doğu bölgesinin uzman otomotiv lojistiği tedarikçileri arasında yer alıyor.
Hizmet kapsamı salt otomotiv nakliyatından multimodal konseptlere kadar uzanıyor. Hödlmayr, kısa bir süre önce önde gelen bir Alman üreticinin ilk bin aracının Batı Avrupa'dan İran'a nakledilmesini başarıyla tamamladı.
Hödlmayr Grubu’nun kurucusu Johann Hödlmayr, 1976 yılında Tahran'a giden bir konvoyun başındaydı. Hödlmayr'ın uzun yıllardır başarı ile sürdürdüğü Orta Doğu uzmanlığının arkasında bütünleşik hizmet anlayışı ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olması yatıyor.
Multimodal, uluslararası ve hepsi tek elden
Hödlmayr CEO'su Johannes Hödlmayr "Multimodal taşımacılık yöntemleriyle öne çıkıyoruz. İster karayolu, ister demiryolu veya denizyolu olsun, tüm seçenekler elimizin altında. Bir diğer avantaj ise batıdan doğuya uzanan güzergah üzerinde kilit rol oynayan şubelerimiz. En başta da Türkiye şubemiz, Avrupa ile İran arasında köprü görevi görerek hayati bir rol oynuyor. Hödlmayr, yedi yıl önce burada kendi şubesini açan ilk Avrupalı otomotiv lojistiği tedarikçileri arasında yer alıyor. " dedi.
Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. Genel Müdürü Hande Gaye Çarıkçı "Her iki dünyanın ihtiyaçlarını anlıyor ve birleştiriyoruz. Müşterilerimizden aldığımız kapsamlı geri bildirim, bunun paha biçilmez bir katma değer olduğunu her defasında doğruluyor. Ayrıca, İran'daki yerel ortağımızla gümrükleme süreçlerini de üstleniyoruz. Bu gibi zaman alan süreç ve hizmetlerin taşeron şirketler tarafından üstlenilmesi, müşterilerimize büyük bir avantajsağlıyor." dedi.
Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd.
Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. güncel 64 çalışanıyla 39 adet özel araç taşıyıcısına sahiptir. Hödlmayr iştirakinin cirosu 8 milyon Avro civarındadır (2016).
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