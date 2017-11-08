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DAF’tan Macar Révész Group’a 400 adet Yeni CF ve XF

DAF’tan Macar Révész Group’a 400 adet Yeni CF ve XF

Tarih 08 Kasım 2017, 12:01

Macaristan’ın lider lojistik firmalarından Révész Group, 450’den fazla araç bulunan filosuna 400 adet Yeni CF ve XF DAF katacak.

Révész Group’un tercihinde DAF kamyonların yakıt verimliliği, yüksek yük kapasitesi ve sürüş konforu etkili oldu.

DAF, dev filo teslimatlarına devam ediyor. Macaristan’ın en önemli lojistik firmalarından Révész Group, filosuna 400 adet Yeni CF ve XF DAF kamyon ekleyecek. Şu an filosunda 450’den fazla kamyon bulunan Macar Révész Group, 180 adet Yeni CF ve XF kamyondan oluşan ilk araç grubunu önümüzdeki aylarda, kalan 220 kamyonu ise önümüzdeki yıl teslim alacak.

DAF kamyonları 3 bin 500 kilometre test etti, 400 adet almaya karar verdi
Révész Group’un filosuna 400 adet Yeni CF ve XF kamyon katma kararında yaptığı testler etkili oldu. Révész Group, Yeni CF ve XF kamyonları toplam 3 bin 500 kilometreden oluşan Hollanda-Macaristan-Hollanda yolunda test etti. Grubun bu testlerde yaptığı karşılaştırmalarda Yeni CF ve XF DAF kamyonlarının ortaya koyduğu mükemmel yakıt tasarrufu oranları 400 adet araç alımı kararında çok etkili oldu. Ayrıca testlerde Yeni XF’in yakıt verimliliğinde çok iyi sonuçlar elde eden bir önceki modeline göre yüzde 7’den fazla yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlandı. 

DAF’ın yakıt verimliliği ve sürüş konforu tercihte etkili oldu
Révész Group'un şirketlerinden Lerton Trans’ın Genel Müdürü Zoltán Sipos, filolarına 400 adet Yeni CF ve XF katma kararlarında araçların ortaya koyduğu yakıt verimliliğinin çok etkili olduğunu söyledi. Zoltán Sipos, "İlk yeni kamyonlar Hollanda'daki DAF fabrikasından geldi. Araçları getiren sürücülerimiz DAF kamyonların mükemmel motor torku ve genel sürüş özelliklerinden çok memnun kaldılar. Sürücülerimize mümkün olan en iyi konforu sunmak istiyoruz" dedi.

DAF, yüksek yük kapasitesi ile nakliyecilere önemli avantaj sunuyor
Révész Trans Genel Müdürü Gábor Maczkó da yaptığı açıklamada filolarının her zaman DAF CF araçlardan oluştuğunu belirterek bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı: “DAF kamyonların araç ağırlıkları çok düşük ama çok yüksek yük kapasitesine sahip. Bu özellik nakliyecilerin tercihlerinden etkili oluyor. Çünkü operasyonlarda her kilogramın önemli. DAF yeni kamyonlarında araç ağırlığını büyük oranda düşürdü. Biz de sürücülerimize mükemmel iç hacim ve konfor sunan XF Super Space Cab'e geçiş yapmaya karar verdik. Şirket olarak bu tercihi yaptığımız için sektördeki en yüksek yakıt ve genel nakliye verimliliğinden de faydalanacağız." 

Révész Group hakkında…
1980'lerde kurulan Macar Révész Group, o tarihten bu yana müşterilerine depo ve genel nakliye hizmetlerinin yanı sıra katma değerli lojistik hizmetleri sunuyor. Tehlikeli madde ve kimyasallar konusunda uzman olan Révész Group, Macaristan’da alanının lider nakliye firmaları arasında yer alıyor. Révész Group’un filosunda şu anda 450'den fazla kamyon bulunuyor.


 

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