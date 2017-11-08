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Anadolu Motor çiftçilere danıştı, çapa makinesi Antrac Smart’ı geliştirdi

Anadolu Motor çiftçilere danıştı, çapa makinesi Antrac Smart’ı geliştirdi

Tarih 08 Kasım 2017, 11:51

Türkiye’nin önde gelen motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor, kullanım kolaylığıyla tarım sektöründe benzersiz bir performans sunan otomatik şanzımanlı çapa makinesi Antrac Smart’ı, çiftçilerin tecrübesinden yararlanarak tasarladı.

Antrac Smart’ın Ar-Ge çalışmaları sürecinde Anadolu Motor mühendislerine destek veren Bilecik ve İzmitli çiftçiler,  Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş tarafından birer Antrac Smart ile ödüllendirildi.   

2016 yılında Anadolu Grubu’nun düzenlediği Bi’Fikir platformunda birincilik elde eden proje fikri Anadolu Motor’un Arge ekibi tarafından bir buçuk yıllık bir çalışmanın ardından “Antrac Smart çapa makinesi” olarak gerçeğe dönüştürüldü.  



Tarım sektörünün en büyük buluşma noktalarından Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda Antrac Smart için düzenlenen lansman töreninde çiftçilerle bir araya gelen Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş; “Dünyanın en inovatif ürünlerinden birine imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Anadolu Motor mühendisleri ürünü geliştirirken her adımda çiftçi dostlarımızla fikir alışverişinde bulundu. Bizzat çiftçilerin ihtiyaç, beklenti ve kişisel tercihleri değerlendirildi. Her geliştirilen prototip önce çiftçi dostlarımız tarafından kendi tarlalarında denendi, test edildi. En sonunda tüm çiftçilerimizin tavsiyesi haline gelen Antrac Smart ortaya çıkmış oldu. Bu sürecin her aşamasında bize tecrübeleriyle yol gösteren çiftçilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Antrac Smart
Anadolu Motor mühendislerinin hayata geçirdiği benzersiz özellikleriyle bir ilk olan Antrac Smart, otomatik şanzımanı sayesinde çapa yaparken vites değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Motorun gücünü toprağın şartlarına göre otomatik ayarlayarak hem güç hem de yakıt tasarrufu sağlarken, ergonomik tasarımıyla da kullanıcıların toprağı zahmetsizce işlemesine imkan veriyor.

 

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