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Kordsa, büyümesini sürdürüyor

08 Kasım 2017, 11:41

Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideri Kordsa, 2017 yılının ilk dokuz ayında finansal başarısının yanı sıra Continental ile birlikte geliştirdiği sürdürülebilir formül ile lastik sektörüne damgasını vuran bir yeniliğe imza atması ile dikkat çekiyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, 2017 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açık inovasyon anlayışıyla ve teknolojik yetkinlikleriyle endüstriyi yeniden şekillendiren Kordsa, dokuz aylık cirosunu 2016 yılının aynı dönemine göre %31 artırarak 1.838 milyon TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısı ile istikrarlı büyümesini sürdüren şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre operasyonel kârı %28 artarak 219 milyon TL’ye ulaştı. Kordsa’nın dokuz aylık net kârı ise %25 artarak 160 milyon TL oldu.



Sonuçları değerlendiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şirketin aynı dönemde imza attığı başarılara da değindi. Çalışkan şunları söyledi: “Yaşamı Güçlendiriyoruz’ vizyonumuzla, 2017 yılı üçüncü çeyreğini istikrarlı bir büyüme trendi ile tamamladık. Bu dönem içerisinde Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) 2016 yılında yayınladığı yeni standartlara uygun olarak hazırladığımız üçüncü sürdürülebilirlik raporumuzu yayımladık. Şirketimizin dünya genelinde bu standartlara uygun rapor hazırlayan ilk 100 şirket arasında yer alması ayrıca gurur verici. Olumlu finansal göstergelerimizin yanı sıra; katma değerli ve yenilikçi güçlendirme teknolojilerimizle müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve içinde yaşadığımız topluma sürdürülebilir biçimde değer yaratmaya devam ettik. Bunun en güçlü yansıması olarak 2008’den beri üzerinde çalıştığımız resorsinol ve formaldehit kullanılmayan yapıştırıcı formülü neticelendirdik. Bizim kimyasal yapısını geliştirdiğimiz, Continental’in de uygulamayla ilgili teknolojileri geliştirdiği bu formül, 80 yıldır lastik kord bezi banyosunda kullanılan resorsinol ve formaldehit esaslı formüle alternatif olabilecek, çevre dostu ve devrim niteliğinde bir formül. Açık inovasyon anlayışının güçlü bir takipçisi ve uygulayıcısı olarak, bu teknolojiyi ücretsiz kullanıma açacağız.



Yine açık inovasyon anlayışımızın bir yansıması olarak, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’miz bünyesinde, Sabancı Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği destekli bir projeye dahil olduk. Directional Composites Through Manufacturing Innovation (DiCoMi) projesi kapsamında kompozit malzemelerin 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilmesine yönelik olarak sistem, yazılım ve malzeme geliştirilmesi konularında Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışacağız. 2 yıl sürecek olan ve Avrupa Birliği’nde 3 milyon avro destek alan proje, yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün AB'ye üye ve asosiye ülkeler içerisinde değişimine olanak sağlayacak. DiCoMi projesi, Horizon 2020 programı kapsamında 11 ülkeden toplam 16 proje ortağının katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu heyecan verici projenin çıktılarının da sektöre yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz.



2017’nin sonuna yaklaşırken yılı büyüme stratejimizle paralel şekilde, yepyeni başarılarla kapatacağız. Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada teknolojilerimizle tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.”





