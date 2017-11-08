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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Continental’de kış lastiği saati

Continental’de kış lastiği saati

Tarih 08 Kasım 2017, 11:37

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, araçlarını kışa hazırlayan kullanıcılarına özel bir kampanyaya imza atıyor.

Continental, kampanya kapsamında Continental marka 4 adet 16 inç ve üstü binek veya 4x4 kış lastiği alan herkese 1 adet Casio Marka Kol Saati hediye ediyor. Üstelik Worldcard ile peşin fiyatına 7 taksit imkanı da sağlanıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla sürücüler yavaş yavaş kış lastiğine geçmeye hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Continental, lastiklerini değiştirmek isteyen kullanıcılar için özel bir kampanya hayata geçiriyor. 01 Kasım - 15 Aralık 2017 tarihleri arasında kampanyaya katılan Continental yetkili satıcılarından Continental marka 4 adet 16 inç ve üstü binek veya 4x4 kış lastiği alan herkese 1 adet Casio marka kol saati* hediye ediliyor. Üstelik kullanıcıları kampanya kapsamında Worldcard ile peşin fiyatına 7 taksit fırsatı bekliyor.

*Kampanya 01 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerlidir. Kampanya kapsamındaki Casio kol saatleri aynı modelde 5 farklı renktedir ve stoklarla sınırlıdır. Hediye edilecek ürünün rengi yetkili satıcının anlık stok durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kampanya internet satışlarını kapsamamaktadır.

Yaz lastiğini nerede saklayacağım derdine son!
Mevsimine uygun lastik kullanımını her fırsatta vurgulayan Continental, dönemsel olarak değiştirilen lastikler için de Lastik Saklama Hizmeti veriyor. İsteyenler, konusunda uzman ve donanımlı Continental yetkili satıcılarında uygun koşullarda ve güvenle yaz lastiklerini muhafaza edebiliyor.
Lastik saklama hizmeti veren Continental yetkili satıcıları, lastikleri saklamadan önce gerekli analizleri yaparak bir sonraki kullanım dönemi için de araç sahiplerini bilgilendiriyor. Araç sahibinin ismine özel lastik saklama etiketleri oluşturuluyor ve bir sonraki lastik değişim dönemine kadar güvenle saklanıyor. Lastiklerinin durumlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olan araç sahipleri, üst seviyede lastik montaj hizmeti de alabiliyor.

 

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