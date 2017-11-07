Mecalac pazar başarısını artırmak istiyor

Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

07 Kasım 2017, 18:54

Fransa, Almanya ve İngiltere ile Türkiye’de İzmir Serbest Bölgede üretim yapan Mecalac, kent içi ve dar alanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan hafif kompakt sınıft ürünleri ile Avrupa pazarında oldukça etkin. Firma şimdi Türkiye pazarında da etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Erdal Eroğlu kimdir?

1968 yılı Samsun doğumlu Erdal Eroğlu; Atatürk Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü mezunudur. Aralıksız 20 yıl Çukurova Holding bünyesindeki BMC de satış ve satış sonrası bölümlerinde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yapan Erdal Eroğlu; BMC’ den sonra 2 yıl, Global Yatırım Holding şirketi Naturelgaz’da yöneticilik yaptı. Akaryakıtla çalışan kamyon otobüs ve ticari taksilerin doğalgaz (CNG) dönüşüm projelerini yürüten Eroğlu; Naturelgaz satış ve bayi yapılanmasını da gerçekleştirdi. Erdal Eroğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.









Yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla birden fazla makinenin işini yapabilen, başta şehiriçi alt yapı çalışmaları olmak üzere hemen her alanda çok çeşitli ataşmanlarla kullanılabilen kompakt makinalarıyla tanınan Mecalac, Avrupa’da yakaladığı satış başarısını Türkiye’ye de taşımak istiyor.Erdal Eroğlu’nu da Türkiye Satış Müdürü olarak atayan Mecalac’ın üst düzey yöneticileri, ürünlerini Türkiye pazarına sunan Borusan Makina yöneticileri ile biraraya gelerek, pazarda daha etkin bir rol almak için atacakları adımları değerlendirdiler.6, 8 ve 10 tonluk 6MCR, 8MCR, 10MCR model mini ekskavatörleri ve lastikli yükleyicileri ile Türkiye pazarında yer alan Mecalac, yeni dönemde Türkiye’deki yatırımlarını artıracağını ve KKTC, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri operasyonlarını da Türkiye’den yöneteceğini duyurdu.Kanal kazısından boru döşemeye, hassas yüklerin taşınmasından zemin seviyesinin altındaki paletlerin istiflenmesine kadar geniş bir alanda kullanılabilen Mecalac ürün yelpazesinden, Türkiye’de 6MCR modeli üretiliyor. Bununla birlikte Mecalac Türkiye; makine satış – satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra katma değerli hizmetleriyle müşterilerinin yanında yer almayı hedefliyor.Mecalac’ın Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Almanya ve İngiltere’de olmak üzere toplamda Avrupa’da 5 fabrikası, 7 satış şirketi ve 200 bağımsız yetkili satıcı ve servis noktası bulunuyor.