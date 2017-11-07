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Türkiye’nin Web Oscarı Doğuş Oto'nun

Türkiye’nin Web Oscarı Doğuş Oto'nun

Tarih 07 Kasım 2017, 13:20

VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda markalarının yetkili satıcısı Doğuş Oto’nun web sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi.

2002 yılından bu yana tasarım ve kullanıcı deneyimi, teknik alt yapı ve özgünlük kriterlerine göre her yıl Türkiye’nin en başarılı projelerini belirleyen “Altın Örümcek Web Ödülleri’nin” otomotiv kategorisindeki birincisi Doğuş Oto oldu.

Kusursuz müşteri deneyimini çalışmalarının merkezine alan Doğuş Oto, bilgi teknolojileri alanındaki yatırımları ile bu büyük ödülü almaya hak kazandı.  

Dijital dönüşümde öncü olma ve müşterilerinin taleplerine istedikleri an, istedikleri kanaldan cevap verme hedefiyle teknolojiye yatırım yaptıklarını ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Doğuş Oto Genel Müdür’ü Zafer Başar “Otomotiv sektöründeki dijital dönüşüme baktığımızda, müşterilerin otomobil satın alma yolcuğundaki temas noktalarının neredeyse tamamının artık dijital ortamda gerçekleştiğini görüyoruz. Doğuş Oto olarak bu gerçekten hareketle ziyaretçilerimizin; internet üzerinden diledikleri anda, gerçek zamanlı olarak araç stoğumuzu inceleyebilecekleri, fiyat–donanım bilgisi alabilecekleri ve hatta beğendikleri aracı kendi adlarına ayırabilecekleri online Doğuş Oto’yu yarattık. Mevcut kullanıcılarımız için de, 1 dakikadan kısa sürede servis randevusu alabilecekleri modülü eklemeyi unutmadık. Yeni web sitemizde, araç stoklarımızı internete açarak dijital dönüşümde Dünya’ya örnek olduk.” diye konuştu

 

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