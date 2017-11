Egelim Lojistik, iki ayda 62 adet MAN aldı

Anasayfa » Piyasa

07 Kasım 2017, 11:39

Egelim Lojistik’in satın aldığı araçların 40 adedi MAN TGS 18.420 çekici, 2 adedi MAN TGX 18.500 çekici ve 20 adedi ise TGS 41.420 damperli kamyondan oluşuyor

Egelim Lojistik’in satın aldığı MAN kamyon ve çekicilerin son bölümü, İzmir’deki Egelim Lojistik tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. Egelim Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erim ev sahipliğinde gerçekleşen teslimat törenine Şensan adına Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Şen, İzmir Şube Müdürü Ahmet Demir, Satış Temsilcisi Evren Gördüren ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran katıldılar.Egelim Lojistik’in 1996 yılında bir araçla başlayan kurumsal hikayesinde bugün 8.000 m²’ye yayılmış araç parkı ve idari merkezine, 50.000 m²’lik kapalı alana sahip antreposuna ve 200 araçlık filoya ulaşıldığını vurgulayan Kemal Erim, “Egelim Lojistik bugün, birçok alanda anahtar teslim lojistik çözümler sunuyor. Ve biz taahhütlerimizi, bayram, tatil demeden, yağmur kar demeden her koşulda eksiksiz yerine getiren bir firmayız. Bu nedenle filomuzu güçlendirirken de tercihimiz, MAN oldu. Evet MAN kaliteli, ileri teknolojili, düşük yakıt sarfiyatı ve işletme giderlerine sahip, yüksek konfor, dayanıklılık ve performans sunuyor. Bu herkesçe bilinen özellikler. Ancak MAN saydığım tüm bu özellikleri, ‘her koşulda’ sunuyor. Hava şartları, yol durumu ne olursa olsun; ister buzda, ister çamurda, ister dik yokuşta, isterse de şantiye ortamında, MAN her koşulda başta yüksek performans ve dayanıklılığı olmak üzere tüm özelliklerini ortaya koyan, hizmetinize sunan bir marka. Şartlar ne olursa olsun, bizim gibi net ve eksiksiz bir sonuç sunuyor. Dolayısıyla 62 araçlık bu yatırımımızda da tercihimiz MAN oldu” şeklinde konuştu.MAN’ın üstün nitelikleri ile sektörde her açıdan fark yarattığını vurgulayan Ataç Seran da, “MAN, sadece araçları ile ya da üretim aşamasında değil, satış ve Satış Sonrası Hizmetler aşaması, hatta TopUsed ile 2. el değerinde bile müşterisini düşünen, ona avantajlar sağlayan bir marka. Bu doğrultuda yaşam boyu iş ortaklarımız olan müşterilerimiz ile uzun soluklu ve gittikçe güçlenen işbirliklerimiz bulunuyor. Köklü bir işbirliğimiz bulunan Egelim Lojistik ile gelecekte de güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.