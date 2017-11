Pirelli’den servis araçlarına özel kampanya

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

07 Kasım 2017, 11:29

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş, İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) ile gerçekleştirdiği toplantıda İSTAB üyelerine yönelik ürün ve kampanyalarını tanıttı.

Pirelli’nin İSTAB üyelerine özel hizmet veren bayilerinden 4 adet 4 Mevsim Carrier All Season veya Carrier kış/yaz lastiğinden alım yapanlara özel avantajların yanı sıra 1 adet de özel Pirelli & İSTAB yeleği hediye ediliyorPremium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. sektörel buluşmalarına okullara ve şirketlere servis hizmetleri sunan firma sahipleri tarafından 1992’de kurulan İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) üyeleri ile yaptığı toplantı ile devam etti.Pirelli yöneticileri ve İSTAB Yönetim Kurulu üyeleri, 23 Ekim Pazartesi günü, Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen toplantı ve yemekte bir araya geldi. Ev sahipliğini’nin yaptığı programa, İSTAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakış ve Yönetim Kurulu üyeleri, Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, Pazarlama Müdürü İpek Unaran, Pazar Kalite ve Eğitim Müdürü Oktay Ginalli ve İstanbul’da faaliyet gösteren Pirelli Bayileri katıldı. Toplantıda kış sezonu öncesi kış ve dört mevsim lastikleri ile ilgili ihtiyaçlar değerlendirildi.2015 yılından bugüne süregelen Pirelli ve İSTAB arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirten Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “Sizler her gün yaklaşık 60 bin araç ile yaklaşık 4,5 milyon personeli ve öğrenciyi İstanbul’un kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her türlü hava şartlarında taşıyorsunuz. Araç lastikleriniz de bu hizmetin önemli bir parçası. Bizler doğru lastiği İSTAB üyelerine önererek, daha güvenli ve konforlu hizmet vermelerine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.Premium ve yüksek performans odaklı tüketici lastikleri şirketi olmaya devam eden Pirelli’nin, servis araçlarına yönelik inovatif ürün teknolojileri ve kış dönemi için oluşturduğu ürün yelpazesi hakkında İSTAB üyeleri bilgilendirildi. Pirelli yöneticileri servis araçlarının maliyetlerini azaltmak adına İSTAB üyelerine özel hazırlanan kampanyayı da bu etkinlikte tanıttı. İSTAB üyelerine özel hizmet veren yetkili satıcılarından lastik alımlarında özel avantajlar sunan Pirelli, ayrıca 4 adet 4 Mevsim Carrier All Season veya Carrier kış/yaz lastiğinden alım yapanlara özel Pirelli & İSTAB yeleği de hediye edecek.Pirelli’nin İSTAB üyeleri için hayata geçirdiği bu kampanya üzerine açıklamalarda bulunan Gian Paolo Gatti Comini, “Pirelli olarak servis araçları sahiplerini ve şoförlerini bizim önemli bir paydaşımız olarak görüyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ile pazarın çok önemli bir kısmının ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Ayrıca hafif ticari araçlara yönelik yeni ürün gamımızla kilometre performansında yüzde 30’a varan iyileşmelerin yanında daha az yakıt tüketimi gibi avantajlar da sunuyoruz. Bu avantajlara ek olarak bir de İSTAB üyelerine yönelik sunduğumuz rekabetçi fiyatlar ve kampanyalarla bu segmentte olan konumumuzu çok daha güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.