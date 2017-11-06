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Dacia’dan Kasım ayında çok cazip fırsat: Günde 25TL’ye Duster

Dacia’dan Kasım ayında çok cazip fırsat: Günde 25TL’ye Duster

Tarih 06 Kasım 2017, 21:10

Dacia, Kasım ayında Duster müşterilerine çok cazip bir öneri sunuyor.

Duster Ambiance 4x2 1.5 dCi 90 bg sahibi olmak isteyen müşteriler, 32.350TL peşinat ile 36 ay vadede aylık 750 TL ödeme ve vade sonunda 41.993 TL’lik balon ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Bu kampanyadan yararlanmak istemeyen müşteriler için ise Duster’ın manuel vites versiyonlarında 30.000TL kredi 12 ay ya da 12.000TL kredi 36 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. EDC otomatik vites versiyonunda ise 30.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçenekleri yer alıyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 0,99* sabit faiz oranı sunuluyor.



Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12.000TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı mevcut.

Kasım ayında Sandero 46.850TL, Dokker Van 50.250TL ve Dokker Combi 58.450TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 57.350TL, Duster 62.300TL ve Lodgy 76.950TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Dacia ticari taksi müşterilerini ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.





 

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