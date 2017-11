Anasayfa » Dünya

Mitsubishi Motors üç yıllık "Drive for Growth" büyüme planını hayata geçirdi

06 Kasım 2017, 21:08

Söz konusu planla araç satış adetleri ve gelirlerde yüzde 30’un üzerinde artış kaydedilmesi ve faaliyet kar marjının yüzde 6’nın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu sürede sabit kıymet ve Ar-Ge yatırımı da 600 milyar yenin üzerine çıkacak.



Mitsubishi Motors, yüzde 30’un üzerinde bir artış ile yıllık satışlarını 1,3 milyon adet araca ve gelirlerini 2,5 trilyon yene çıkarmayı hedefleyen, sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlamaya yönelik üç yıllık “Drive for Growth” stratejik planını hayata geçirdi.



Plan kapsamında, Mitsubishi Motors, 2019 mali yılının sonu itibariyle faaliyet kar marjını 2016 mali yılına kıyasla yüzde 0,3 artırarak yüzde 6’lık faaliyet kar marjına ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, sabit kıymet ve Ar-Ge yatırımını, üç yıllık dönemde 600 milyar yenin üzerine çıkarmayı amaçlıyor. Bu plan hedefli pazar büyümesi ve işletme verimliliğindeki reformlardan oluşan bir ürün yenileme programını da kapsıyor.



Mitsubishi Motors CEO’su Osamu Masuko şunları söyledi: "Drive for Growth”, Mitsubishi Motors’un yeni yol haritasını oluşturuyor. Önceliğimiz markamıza yeniden güven kazandırmak ve yeni araç lansmanlarıyla birlikte de başarılı bir finansal iyileşme sağlamak. Sabit kıymet ve ürün geliştirme harcamalarımızı arttırarak hedeflediğimiz sürdürülebilir büyümemizin temellerini de bu yapı taşları oluşturuyor.”



2019 mali yılında 137 milyon yen sermaye hedefleniyor

“Drive for Growth” planı, yıllık sermayenin 2019 mali yılında yüzde 60 artırılarak 137 milyar yene çıkartılmasını, harcamaların satışlara oranının yılda yüzde 5,5’e yükseltilmesini hedefliyor. Böylelikle, yıllık toplam yatırım 600 milyar yenin üzerine çıkacak. Mitsubishi Motors, bu artışların ardından söz konusu dönemde finansal disiplinini koruyarak pozitif nakit akışı yaratacak. Şirket, diğer Japon otomotiv üreticileri ile rekabetçi seviyede bir temettü politikasını hayata geçirmeyi amaçlıyor.



11 yeni model Mitsubishi, piyasaya çıkacak

Yeni plan kapsamında, Mitsubishi Motors, 4x4 SUV ve pick-uplarını güçlendirmeyi ve aralarında XPANDER ve Eclipse Cross’un da bulunduğu 11 modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.



Stratejik plan, ürünlerin yenilenmesi, gelirlerdeki büyümenin güçlendirilmesi için ana pazarlara odaklanılması ve maliyet optimizasyonu olarak belirlenen üç stratejik inisiyatife dayanıyor. Bu çerçevede Mitsubishi Motors, önümüzdeki üç senede, altısı tamamen yeni model değişimi, geriye kalanı ise mevcut araçlarda önemli makyajlar olmak üzere, yılda ortalama iki araç olacak şekilde, 11 yeni modeli piyasaya sunacak.



Mitsubishi Motors, bu planın sonunda SUV, 4x4 ve plug-in hibrit elektrikli araçlardan (PHEV) oluşan en çok satan beş global modelinin toplam satış hacminin yüzde 70’ini oluşturmasını bekliyor. Şirket, daha düşük emisyonlu modellere geçiş kapsamında, 2020’den itibaren, model yelpazesinde elektrikli çözümler sağlamaya yönelik planlarını da açıkladı.



Maliyet Optimizasyonunun yanı sıra Mitsubishi Motors, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakındaki üyeliğinin yarattığı artan sinerjiden de yararlanacak. Ürün yelpazesini yenileyen ARGE’ye yatırım yapan ve ana pazar büyümesini hedefleyen Mitsubishi Motors’un yeni stratejik planı, önümüzdeki üç yılda şirketin dönüşümünü sürdürmeye katkı sağlayacak.