Renault’da Kasım ayına özel sıfır faiz fırsatı

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06 Kasım 2017, 20:57

Renault, Kasım ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz olanağı ve birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 30.000TL kredi 12 ay ya da 12.000TL kredi 36 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 0,99* sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.Renault, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç) modellerinde 20.000TL kredi ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14* sabit faiz oranı bulunuyor.Talisman, Symbol ve Koleos modellerinde ise 12.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı mevcut.Kasım ayında Clio HB 61.900TL, Clio ST 75.600TL, Megane HB 74.900 TL, Megane Sedan 73.000TL, Kangoo 60.950TL, Captur 89.950TL, Kadjar 103.150TL ve Talisman 140.200TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Renault’nun hafif ticari modellerinde de özel fırsatlar var. Master ve Trafic modellerinde 30.000TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99* sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor.