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Türkiye’nin Çin’deki gurur kaynağı Ecotorq motorlu kamyon hattan indirildi

Türkiye’nin Çin’deki gurur kaynağı Ecotorq motorlu kamyon hattan indirildi

Tarih 06 Kasım 2017, 20:51

Ford Otosan’ın Türkiye’den Çin’e yaptığı teknoloji ve mühendislik ihracatı sonrasında Çin pazarı için Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen Ecotorq motorlara sahip ilk “JMC HT” model kamyonlar, Çin’in Taiyuan kentinde düzenlenen törenle hattan indirildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, Türkiye otomotiv sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladık. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz Ecotorq motorlu kamyonları kısa bir süre sonra Çin yollarında göreceğimiz için heyecanlıyız. Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

55 yılı aşkın tecrübesi ile Türk tasarımı ve mühendisliği ilekamyon ve motor üretimi gerçekleştiren Ford Otosan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Çin pazarında sunulmak üzere Çin’de Jiangling Motors Corporation (JMC) markası altında seri üretime geçti. Ford Otosanlı Türk mühendislerinin emeğiyle Çin’e yapılan teknoloji ihracatı sayesinde üretimi başlayan ilk “JMC HT” kamyonlar, Çin’in Taiyuan kentinde gerçekleştirilen törenle hattan indirildi.

Haydar Yenigün: “Türkiye otomotiv sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladık”
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan’ın JMC ile imzaladığı motor teknolojisi, kamyon şasi, kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından a’dan z’ye Türk mühendislerin destekleri ile üretilen ilk JMC HT kamyonun hattan indirilmesinin ardından şöyle konuştu: “Türkiye’de teknoloji ve mühendislik ihracatında bu büyüklükte bir ilk olan bu anlaşmayla Türkiye otomotiv sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladık. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz kamyonları kısa bir süre sonra Çin yollarında göreceğimiz için heyecanlıyız. Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor. Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyoruz.”

“Türkiye ticari araç üretimi, ana ve yan sanayisiyle çok ileri seviyede”
Ford Otosan olarak Ford’un Avrupa’daki ticari araç üretim üssü olduklarını ve bu alanda çok ciddi bir tecrübe ve potansiyele sahip olduklarının altını çizen Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ticari araç üretimi, ana ve yan sanayisiyle çok ileri seviyede. Bu bilgi birikimi ve başarı, mücevher değerinde ve el üstünde tutulması gerekiyor. Ford Otosan olarak, bugün hem araç hem de motor konusunda Ford’un tasarım ve mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren en büyük Ar-Ge merkezlerinden biriyiz. Avrupa ve Kuzey Amerika dahil potansiyel ihracat pazarlarının tamamına rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm mühendislik gücümüzle, ileri ve yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz”


 

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