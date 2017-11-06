Nissan’da Kasım fırsatları

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06 Kasım 2017, 20:31

Japon otomotiv devi Nissan, Kasım ayı kampanyası ile heyecanı yollara taşımaya devam ediyor.

Temmuz ayında dünya ile aynı zamanda Türkiye’de satışa sunulan, dünyanın en çok satan SUV modeli X-Trail ve geçen ay satışa çıkan Avrupa ve Türkiye’nin en çok satan crossover modeli Qashqai ile liderliğini pekiştiren Nissan, Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan ve yenilenen modellerini Kasım ayına özel kampanyalarla müşterilerine sunuyor.Ekim ayında yenilenen görünümü, donanımları ve teknolojileriyle satışa sunulan 10 yılın lideri Qashqai, lansmana özel fiyat seçenekleri ve peşin alımlarda geçerli finansman opsiyonlarıyla Nissan bayilerindeki yerini aldı. 94 bin 800 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunulan yeni Qashqai’yi, bu iddialı fiyatının yanı sıra sıfır faizli, 12 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanıyla satın almak mümkün.Sunduğu cazip fırsatların yanı sıra 60 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayan Nissan, 36 aya varan taksit sayısı ve faizsiz kredi imkanıyla otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında şehrin vazgeçilmezi Micra, sıfır faiz imkanıyla 12 ay vadeli olarak 12 bin TL; Juke ise yine sıfır faizle 12 ay vadeli 18 bin TL kredi imkanıyla satışa sunuldu.Dünya’nın en çok satan SUV’u X-Trail için de avantajlı finansman seçenekleri sunan Nissan, %0,99 faiz oranlarıyla 36 ay vade ile 60 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca Navara’da da finansman kolaylığı sağlayan Nissan, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla 60 bin TL kredi olanağı sunuyor.