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Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Konferansı’nda Hareket’li günler

Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Konferansı’nda Hareket’li günler

Tarih 06 Kasım 2017, 20:26

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ve Afrika ülkelerinde uluslararası büyük projelerde yer alan Hareket, Hazar bölgesinin en büyük etkinliklerinden olan 24. Hazar Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Konferansı’na katıldı.

Bakü Expo Center’da gerçekleşen ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve İngiliz Petrol Şirketi BP’nin de katılımcılar arasında yer aldığı fuarda Hareket, ziyaretçilerini standında ağırladı.

 

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