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USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

OSD yerli otomobil hakkında konuştu

Tarih 06 Kasım 2017, 20:22

“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu” çatısı altında ülkemizde yerli marka oluşturma kararının, öncelikle milletimize ve ülkemiz otomotiv sanayine hayırlı olmasını dileriz.

Ülkemiz otomotiv sanayinin bugüne kadar göstermiş olduğu başarılı performansın yüksek istihdam, üretim ve ihracat başarılarıyla taçlandırıldığı önemli bir dönemin içindeyiz. Ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatında söz sahibi sektörlerin başında gelen otomotiv sanayimize pozitif katkı sağlamasını arzu ettiğimiz yerli marka projesi kapsamında görev alacağını öğrendiğimiz tüm şirketlere başarılar diliyoruz. Girişim grubunda uzun yıllardır ülkemiz ekonomisi ve otomotiv sanayine ciddi katkılar sunmuş grupların olmasını önemli ve memnuniyet veren bir gelişme olarak görüyoruz.
 
Dünyada otomotiv eko sisteminin ciddi bir dönüşüm sürecinin içinde olduğu, teknolojik gelişmelerin yeni ürün stratejilerini şekillendirdiği, alternatif yakıt kullanan sistemlere yönelik çalışmaların arttığı bu dönemde ülkemizin yerli markalı araç geliştirmesi girişimini önemli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da şekillenecek projenin ilerleyen süreçlerinde, oluşacak ihtiyacı karşılayacak elektrik şebekesi alt yapısı, ülke geneline yayılacak şarj istasyonları, uluslararası düzeyde pazarlama gibi temel unsurların ele alınmasının önem arz eden konular olacağını düşünmekteyiz.
 
Bu milli projenin tüm süreçlerinin başarıyla tamamlanmasını ve gerek ülkemiz otomotiv sanayine gerekse ülke ekonomimize pozitif katkı sağlamasını gönülden diliyoruz.
 
 

 

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