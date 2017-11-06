Maserati Ghibli'ye Almanya'dan ödül

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06 Kasım 2017, 20:19

Tofaş çatısı altında yer alan Fer Mas tarafından temsil edilen efsanevi İtalyan markası Maserati’nin Ghibli modeli, “Auto Motor und Sport” Dergisinin kardeş mecrası olan “Sport Auto” tarafından “Yılın Otomobili” seçilerek otomobil severler tarafından ödüllendirildi.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati, Sport Auto okuyucuları tarafından ödüle layık görüldü. Almanya'nın en prestijli otomobil dergilerinden Auto Motor und Sport'un kardeş yayını Sport Auto'nun 2017 yılı için yaptığı okuyucu oylamalarında Maserati’nin üst orta sınıftaki dört kapılı sedanı Ghibli, sınıfında yılın otomobili ödülüne layık görüldü.Oyların yüzde 43,7'sini alarak diğer rakiplerine büyük bir fark atan Ghibli, ayrıca "en sportif dizel otomobil" kategorisinde de ödül sahibi oldu. Bu anlamlı ödül ile ilgili olarak Maserati Almanya, Avusturya ve İsviçre Yönetici Direktörü Achim Saurer " ‘Sport Auto’ tarafından ödüle layık görülmüş olmak bizim için gurur verici; bu ödül aynı zamanda Maserati'nin yüksek yenilikçi gücünü ve verimliliğini belgeler nitelikte." sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.