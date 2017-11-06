Hilal Trans, Renault Trucks ile yolda

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06 Kasım 2017, 20:05

Polonya başta olmak üzere Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan taşımacılıkta lider konumda olan Hilal Trans, bu pazarlardaki deneyimleri ile ihracatçılara hizmet veriyor.

1992 yılından bu yana uluslararası karayolu taşımacılığında faaliyetlerine devam eden Hilal Trans, Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgelerinde hizmet veriyor. Hilal Trans, uzmanlaştığı bölgelerde liderliği sürdürürken filosunun gücünü de arttırıyor. Yeni aldığı 35 adet Renault Trucks T520 4x2 Euro 6 çekici ile Hilal Trans filosunun yaklaşık yüzde 85’i Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. Hilal Trans’ın yeni teslim aldığı araçların dördü, ADR donanımına sahip.Hilal Trans adına teslimat törenine katılan Hilal Trans Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Küçükçakır ilk olarak Polonya'ya tekstil ürünleri nakliyesi ile başladıklarını belirterek; “Hilal Trans olarak 1990 yılların başlarında Polonya, 2004 yılından itibaren Slovakya, Macaristan, Romanya, Balkan Ülkeleri ve Baltık ülkelerine sevkiyatlar yapmaya başladık. 20 yıldır bu bölgelere hizmet vererek uzmanlaştık. Müşterilerimiz de bu bölgelerdeki liderliğimizin avantajları ile hizmet alıyor. Hilal Trans olarak hizmet bölgemizdeki uzmanlığımız kadar filomuza da aynı titizliği gösteriyoruz. Bu nedenle 15 yıla yaklaşan memnuniyetimiz ile yine Renault Trucks çekicileri tercih ettik” dedi.İstanbul Orhanlı'da büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Küçükçakır, “Türk ihracatçısı, malını bizim aracılığımızla transfer ediyor. Bu anlamda biz nakliyecilere ihracatta çok iş düşüyor. Artık Türk ihracat ürünlerinin tercih edilmesinin temel sebeplerinden birinin de Türkiye'nin Avrupa'ya olan yakınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'den Avrupa ülkeleri sipariş veriyor ve beş gün sonra teslim edilmesini istiyor. Bu da Türk nakliyecisinin getirdiği bir başarı. Hilal Trans olarak hedefimiz müşterilerimizi uzman olduğumuz noktalara en iyi hizmette ve zamanda ulaştırmak. Bunun için de filomuzdaki araçlarımızın performansı, güvenilirliği, sürücü konforu bizler için önemli kriterler. Tabi ki bunların yanı sıra bu denli rekabetçi bir ortamda yakıt tasarrufu sağlayan araçları tercih ediyoruz. Renault Trucks ile tüm operasyonel maliyetlerimizi minimize ederek müşterilerimize de avantaj sunuyoruz” diye belirtti.Teslimat törenine Renault Trucks adına Renault Trucks Filo Satış Müdürü Coşkun Saraç ve Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Şube Müdürü Erdoğan Seymen katıldılar. Coşkun Saraç, uzun soluklu iş birlikleri için Hilal Trans’a teşekkür ederek; “Hilal Trans, yeni teslim aldığı 35 adet araç ile Renault Trucks çekici sayısını 110’un üzerine çıkarttı. Son araçlarının dört tanesini ise ADR’li teslim ettik. Öte yandan Hilal Trans, araç başına yılda 5000 Euro’ya kadar tasarruf sunan Optifleet filo yönetim sistemini aktif olarak kullanarak karlılığını arttıracak. Hilal Trans, abone olduğu Optifleet paketi sayesinde araçlarını tüm Avrupa’da izleyebilirken yakıt tüketimini de takip edebilecek” dedi.