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Tofaş’tan 3. çeyrekte üretim rekoru

Tofaş’tan 3. çeyrekte üretim rekoru

Tarih 06 Kasım 2017, 19:46

Tofaş, ilk 9 ayda sektör tarihinin en yüksek üretim hacmini gerçekleştirirken ihracatını da arttırmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük 3’üncü sanayi kuruluşu Tofaş, 2017 yılının ilk 9 ayını tarihi bir rekorla kapattı. 3’üncü çeyrek ara dönem finansal sonuçlarını açıklayan Tofaş, 281 bin adet araç üreterek, sektör tarihinin bu süreçteki en yüksek üretim adedine ulaştı ve liderliğini korudu. Aynı dönemde 207 bin adet ihracat gerçekleştiren Tofaş’ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre % 25 artış gösterdi.



3 çeyrek ara dönem finansal sonuçlarını duyuran, Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, ilk 9 ayı tarihi rekorla kapattı. Yeni model yatırımlarının yanı sıra Ar-Ge ve üretim teknolojilerinde ulaştığı yetkinlikler ile yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki itibarını her geçen gün daha da arttıran Tofaş, yılın ilk Ocak-Eylül döneminde üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırdı. Tofaş, 281 bin adet araç üreterek sektör tarihinin en yüksek üretim adedine ulaştı. Bugün dünyanın pek çok ülkesine araç ihracatı gerçekleştiren Tofaş, ilk 9 ayda 207 bin adetlik ihracat ile kendi rekorunu kırdı. Tofaş’ın yılın son çeyreğine 12,4 milyar TL. ciro ile girdiği görüldü. Şirketin ilk 9 ayda net kârı 859 milyar TL., brüt kârı da 1.3 milyar liraya ulaşırken, yine aynı dönemde dış ticaret fazlası 717 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Eylül ayı sonu itibariyle elde edilen finansal sonuçları değerlendiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Geçen yıl üretim ve ihracatta istikrarlı bir ivme yakalamıştık; Tofaş’ın ilk 9 aylık rakamları, bu büyümeyi koruduğumuzu gözler önüne seriyor. Yine aynı süreçte Tofaş adına iç pazarda dikkat çekici bir hareketlilik gözüküyor. Sektör toplamında ilk 9 ayda gerçekleşen 627 bin adetlik pazarda 80 bin adetten fazla satış gerçekleştirdik. 3 çeyrekteki satışlarımıza bakıldığında, premium markalarla birlikte iç pazardaki payımız yüzde 13’e yükseldi. Fiat markamız pazardaki konumunu yükseltmeye devam ediyor. Egea modelimiz, 9 aylık dönemde de otomobil pazarındaki yüzde 7’lik payı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Ayrıca Tofaş’ın iç pazar satışlarının yüzde 97’sini Bursa fabrikamızda üretilen araçlar oluşturuyor. Bu oran ile de sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz” dedi.

 

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