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Araç kiralamada yeni tercih Rigorent
03 Kasım 2017, 14:43
Yaygınlık, ulaşılabilirlik ve araç çeşitliliğini uygun fiyat seçenekleriyle bir arada sunarak aktif büyüklüğü hali hazırda 23 milyar TL'yi aşan araç kiralama sektörüne yepyeni bir soluk getiren Rigorent, geride bıraktığımız yaz sezonunda kullanıcıların bir numaralı tercihi oldu.
Nisan ayının sonundan itibaren yaz sezonun bitimine kadar olan sürede tüm araçlarını kiralama başarısını gösteren Rigorent, avantajlı kiralama ücretleri ve müşteri memnuniyetiyle sektörde fark yaratmayı başardı.
Kısa sürede araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen oyuncularından birisi haline gelen Rigorent, yaz sezonu boyunca tam kapasiteye ulaşarak sektördeki iddiasını tekrar kanıtladı. Yol yardımından çekiciye, konut onarımından hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 8 bine yakın hizmet birimi ile müşterilerinin yanında yer alan Tur Assist’in araç kiralama sektöründeki markası Rigorent, özellikle büyük şehirlerin tercihi oldu. Bu dönemde dört büyük şehir üzerinden (İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya) kiralanan araçların oranı yüzde 71 olurken, İstanbul ilinde yapılan kiralamaların yüzde 14’ü, farklı şehir ve ülkelerden İstanbul'u ziyaret edenlerin uğrak noktası olan Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Kiralanan araçların yüzde 78'ini ekonomik sınıf araçlar oluştururken, kullanıcıların yüzde 20'si ise orta sınıf araçları tercih etti.
Kapıda teslimat hizmetiyle sektörde bir ilki gerçekleştirdi!
Tur Assist Genel Müdürü ve Asistans Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Fenercioğlu, yaz sezonu boyunca oldukça yoğun bir dönem geçirdiklerini belirtti. Yaz döneminin başlangıcından itibaren uzun süreli Kurban ve Ramazan Bayramı’nın da etkisiyle sektörün araç kiralama adetlerinde en yüksek oranları yakaladığını ifade eden Cemal Fenercioğlu, “Rigorent yaz döneminde araç kiralamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Bunda diğer markalara oranla fiyat, araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik alanında verdiğimiz kaliteli hizmet bir numaralı etkendi. Ayrıca Rigorent olarak sektörde bir ilki gerçekleştirdik ve kiralanan aracı müşterilerimizin ayağına götürerek, kapıda teslim etmeye başladık” dedi. Şu anda 28 havalimanında hizmet verdiklerini söyleyen Cemal Fenercioğlu, havaalanı içerisinde olmadıkları lokasyonlarda ise yine havaalanına yakın noktalardan müşterilerin ayağına araç getirdiklerini de dile getirdi.
Aktif büyüklüğü hali hazırda 23 milyar TL'yi aşan araç kiralama sektöründe sunduğu avantajlı hizmetler ve cazip fırsatlarla kısa zamanda sektör ortalamasının oldukça üzerinde memnuniyet oranlarına ulaşan Rigorent, ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıya ulaşarak pazardaki hacmini kısa zamanda artırmayı hedefliyor.
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