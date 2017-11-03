Haydar Çolakoğlu: “Trafik sorununun çözümü paylaşım ekonomisinde”

Anasayfa » Güncel

03 Kasım 2017, 13:55

Transist 2017 fuarında düzenlenen “Geleceğin Ulaşımına Yön veren Değişim: Açık İnovasyon” panelinde konuşan YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, İstanbul halkının ulaşım sorununu çözmek için özel sektör, belediye ve kamunun birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Biz de YOLO olarak paylaşım ekonomisi ile trafik sorununun çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Şehrin kaosu ve karmaşasında yolculuğu kendine dert edinen herkese, kaliteli ve rahat bir ulaşım hizmeti sunma hedefiyle yaklaşık bir yıl önce YOLO ile yola çıktıklarını belirten Çolakoğlu şunları söyledi: “Kara, hava ve denizde mobil aplikasyon üzerinden hizmet veriyoruz. Hedefimiz daha rahat ulaşım imkanı sunmak ve insanların araç satın almadan fayda satın almasını sağlamak”.Çolakoğlu, şoförlerin kendi araçlarıyla sisteme girdikleri YOLO ile hem yolcuların hem de sürücülerin haklarını gözettiklerini vurgulayarak bir sonraki adımı Ankara’da atacaklarını ifade etti. “Günde 500 araba ile 2 bin sürüş yapıyoruz. İstanbul’un her noktasında aracımız var. Yakın zamanda Ankara’da da hizmet vermeyi planlıyoruz” diyen Çolakoğlu şöyle devam etti: “Yerli ve milli bir şirketiz. KDV'mizi ve Kurumlar Vergi'mizi ödüyoruz. YOLO olarak hem ulaşımın gelişmesine hem de trafiğin azalmasına katkı sunmayı hedefliyoruz”.