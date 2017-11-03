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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Peugeot tutkusu beklemez

Peugeot tutkusu beklemez

Tarih 03 Kasım 2017, 13:18

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ile sıra dışı sürüş keyfi sunan hafif ticari ürün gamında Kasım ayına özel çok cazip kredi seçenekleri ile şimdi ya da Nisan ayında ödeme fırsatı sunuyor.

Fırsatları kaçırmamak için tüketicileri en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı’sına davet ediyoruz.

Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, 95.900 TL’den başlayan fiyatlarla aylık 808 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor.(Techno Edition: Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi (FARC) ve Navigasyon sistemi)

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 58.000 TL’den başlayan fiyatlarla aylık 808 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı da sunuluyor. (Techno Edition:  Mirror Screen iletişim sistemi ve Geri görüş kamerası)



Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yılın Otomobili Yeni SUV Peugeot 3008 ile performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan”  Yeni SUV Peugeot 5008 Kasım ayına özel 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatıyla sunuluyor.



Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’nin tüm versiyonlarında geçerli aylık 930 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile  sunuluyor.



Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, aylık 930 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor.



Eşsiz tasırım, üstün sürüş konforu, güçlü 2.0L BlueHDi dizel motorlar, seçkin ve benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.


 

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