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Sürdürülebilir Şehirler için “Trafik Hayattır”

Sürdürülebilir Şehirler için “Trafik Hayattır”

Tarih 03 Kasım 2017, 13:16

Bu sene beşincisi gerçekleştirilen ‘Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nun özel oturumunda Doğuş Otomotiv’in kurumsal sosyal sorumluluk platformu ‘Trafik Hayattır’ın gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar tanıtıldı.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından düzenlenen 5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi. “Herkes İçin Sürdürülebilir Şehirler” temasıyla düzenlenen sempozyumda yer alan Trafik Hayattır! özel oturumunda Doğuş Otomotiv’in kurumsal sosyal sorumluluk platformunun 2004 yılından bu yana toplumun farklı kesimleri özelinde yaptığı projeler, Trafikte Anne ve Çocuk güvenliği konusundaki çalışmaları ve HOP aplikasyonu ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarıldı. Sempozyumda ayrıca dünyadan ve Türkiye’den alanında uzman markaların konuşmacıları, akıllı şehirler ve uygulamalar üzerine faaliyetlerini aktardı.

11 milyon kişiye ulaştı  
Sempozyumdaki oturumda detayları aktarılan ‘Trafik Hayattır’ platformunun, toplumdaki her kesimin trafik güvenliği bilincini artırma hedefiyle yola çıktığı ve ilk adım olarak değişime Doğuş Otomotiv çalışanlarından başlayarak ‘Trafikte Güvenli Sürüş ve İlk Yardım Eğitimleri’ ile 2 bin Doğuş Grubu çalışanına, 8 bin 900 saat eğitim verildiği aktarıldı.

Trafik Hayattır! platformunun hayata geçirdiği projeler daha sonra Dünya Sağlık Örgütü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşların desteğini alarak etki alanını genişletti. 2012’de üniversite öğrencilerinde trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için Yüksek Öğretim Kurulu ile el ele verildi. Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi’nin seçmeli ders olarak müfredata girmesini sağlanarak 15 üniversitede, 16 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

‘Trafikte çocuk güvenliği’ konusu için çocuk psikolojisi alanında uzman Prof. Dr. Üstün Dökmen marka elçisi olarak seçildi. Üstün Dökmen’in çocuk güvenliğine yönelik psikolojik yaklaşımları konu alan videolarının sosyal medyada büyük ilgi gördüğü sempozyumda paylaşıldı. Özel ve kamu hastanelerindeki kadın doğum hemşireleri için, konuyla ilgili eğitimler düzenlendi. 200 sağlık personelinin eğitimi tamamlandı.

Bisikletlilerin güvenliği için HOP’u geliştirdi
Trafik Hayattır tarafından bisiklet kullanıcılarının trafikte daha güvenli olmaları amacıyla geliştirilen “HOP!” mobil uygulaması sempozyumda ‘Akıllı Şehirler Uygulamaları’nda iyi uygulama örneklerinden biri olarak gösterildi. Türkiye’de son 5 yılda bisiklet kazalarının yüzde 300 arttığına değinilen oturumda, olası kazaları azaltmak için bisiklet sürücülerinin yoluna çıkan araç sürücülerine otomatik bildirim gönderilerek, bisikletlilerin trafikte fark edilmesini sağlayan HOP aplikasyonundanbahsedildi.
Trafik Hayattır’ın projeleri sempozyuma katılan global ve yerel birçok kurumun ve katılımcıların ilgisini gördü.

 

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