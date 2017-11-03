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MNG Kargo’dan çevreye duyarlı e-arşiv fatura uygulaması

MNG Kargo’dan çevreye duyarlı e-arşiv fatura uygulaması

Tarih 03 Kasım 2017, 10:53

MNG Kargo çevreye duyarlı ve tasarruf sağlayan uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek müşterilerine e-arşiv fatura hizmetini sunmaya başlıyor

Kargo sektörünün yenilikçi firması MNG Kargo, dijital dönüşüm süreçleri kapsamında zaman, maliyet ve performans yönetimi sağlayan e-arşiv fatura uygulamasına geçiyor.

1 Ekim 2017 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak müşterilerine e-arşiv uygulamasını sunacak olan MNG Kargo, e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi firmalar ve bireysel tüketicilerin faturalarının elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafaza edilmesi, ibrazı ve raporlamasını sağlayacak.  

Müşterilerin gönderi işleminin ardından bir gün sonra kendilerine gönderilecek olan e-postada belirtilen linke tıklayarak e-arşiv faturalarına elektronik ortamda erişebilmelerini sağlayan uygulama hızlı, kolay ve güvenilir bir dijital arşiv imkanı sunuyor.

E-arşiv fatura uygulaması sayesinde faturalar güvenli bir şekilde arşivlenebiliyor, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan görüntülenebiliyor ve kağıt çıktısı alınmadan çevreye duyarlı bir hizmet verilebiliyor.

 

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