TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » 3d Lojistik

1.300 tonluk Hareket

1.300 tonluk Hareket

Tarih 03 Kasım 2017, 10:29

U.N. Ro-Ro’ya ait büyük ölçekli gemi bloğunun havuz içerisindeki nakliyesini üstlenen Hareket, 1.300 ton ağırlığındaki parçayı adeta ‘iğne deliğinden’ geçirerek montaj alanında teslim etti.

Proje ve yük etütleri sonrasında üç powerpack ve iki adet side-by -side kombinasyonuyla olmak üzere toplamda 48 dingil Goldhofer SPMT dorse kullanan Hareket, milimetrik hesapların yapıldığı ağır nakliye operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

3d Lojistik

Lojistik sektörü Atlas Ödülleri ile İnovasyona teşvik ediyor

 Lojistik sektörü Atlas Ödülleri ile İnovasyona teşvik ediyor UND İcra Kurulu Başkanı Şener “İnovasyon becerisi lojistik sektöründe kimlerin kalacağını belirleyecek. Daha hızlı,...

Hareket 220 tonluk yatı başarılı bir şekilde taşıdı

 Hareket 220 tonluk yatı başarılı bir şekilde taşıdı Hareket, Numarine Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nden, Tuzla RMK Tersanesi’ne yat taşıma operasyonunu k...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x