1.300 tonluk Hareket

Proje ve yük etütleri sonrasında üç powerpack ve iki adet side-by -side kombinasyonuyla olmak üzere toplamda 48 dingil Goldhofer SPMT dorse kullanan Hareket, milimetrik hesapların yapıldığı ağır nakliye operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

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