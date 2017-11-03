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1.300 tonluk Hareket
03 Kasım 2017, 10:29
U.N. Ro-Ro’ya ait büyük ölçekli gemi bloğunun havuz içerisindeki nakliyesini üstlenen Hareket, 1.300 ton ağırlığındaki parçayı adeta ‘iğne deliğinden’ geçirerek montaj alanında teslim etti.
Proje ve yük etütleri sonrasında üç powerpack ve iki adet side-by -side kombinasyonuyla olmak üzere toplamda 48 dingil Goldhofer SPMT dorse kullanan Hareket, milimetrik hesapların yapıldığı ağır nakliye operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
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