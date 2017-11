Lojistik sektörü Atlas Ödülleri ile İnovasyona teşvik ediyor

Anasayfa » 3d Lojistik

03 Kasım 2017, 10:22

UND İcra Kurulu Başkanı Şener “İnovasyon becerisi lojistik sektöründe kimlerin kalacağını belirleyecek. Daha hızlı, daha efektif çözüm sunan şirketler başarılı olacak” dedi

Lojistik ve taşımacılık sektörünün her yıl daha fazla ilgiyle takip edip katıldığı Atlas Lojistik Ödülleri’nin sonuçlanmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak ödüller için kurumsal adaylık başvurularında da son dönemece girildi.Atlas Lojistik Ödülleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Organizasyon Komitesi Üyesi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ödüllerin her geçen yıl daha da güçlendiğini ve zorlu şartlarda hizmet veren lojistik sektörünün adeta Oscar’ları haline geldiğini vurguladı.3 ana kulvarda devam eden yarışmanın online kategorisinde internet üzerinden yapılan oylamanın devam ettiğini ifade eden Fatih Şener; “Organizasyon komitesi olarak bize ilk gelen sonuçların yansımasına baktığımızda bu kulvarda kıyasıya bir mücadeleye şahit olacağımızı ve yarışın son dakikaya kadar süreceğini ön görmekteyim. Diğer önemli kulvarımız kurumsal kategoride de oldukça iyi ve güçlü firmaların başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Başvuru sayısı da tatmin edici görünüyor. Ancak çok daha objektif bir sonuç alınabilmesi adına ödüle layık olduğunu düşünen tüm firmaları mutlaka başvuruda bulunmaya ve yarışmaya davet ediyorum.” dedi.Şener sözlerini şöyle sürdürdü; “Atlas Lojistik Ödülleri’nin en önemli özelliklerinden birisi de lojistik alanında inovatif özellikler içeren projelere ödül vererek destek olmasıdır. Her zaman çok önemli isimlerden oluşan ATLAS Lojistik Ödülleri jürisine bakıldığında bu sene de ne kadar güçlü bir jüri heyetinin oluşturulduğunu görmek mümkün. İşte bu önemli jüri lojistiğe doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak projelere jüri özel ödülünü vermek için toplanacak. Sektörde birçok yenilikçi projenin yapıldığını biliyoruz ancak bu özel ödülü alabilmek için de başvuru şartı aranmakta. Dolaysıyla lojistik sektörünün projeleriyle yarışmamıza katılımlarını bekliyoruz.”Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta da belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor.Lojistik Ödülleri 2017 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.